La zavorra cronometro a squadre per Antonio Tiberi alla Vuelta: Bahrain sguarnita, può perdere tanto

Una Vuelta a España 2025 ricca di montagne, ma non solo. Anche le prove contro il tempo saranno fondamentali per la classifica generale del terzo grande giro stagionale: ce ne saranno due, tra le quali una a squadre. Una gara estemporanea, visto che nel World Tour è diventata una rarità, ma che spesso viene messa tra le tappe iberiche.

24 chilometri con partenza ed arrivo a Figueres, completamente pianeggianti: appuntamento il 27 agosto, con la quinta tappa, dunque nella prima settimana. Potrebbero esserci già distacchi importanti in chiave graduatoria tra i big nella cronometro a squadre.

L’attesa è sicuramente per la sfida tra la UAE Team Emirates – XRG, che può vantare su Juan Ayuso e Joao Almeida, e la Visma | Lease a Bike di Jonas Vingegaard, due compagini che hanno in formazione diversi cronomen, fondamentali da supporto per i capitani.

In casa Italia invece la preoccupazione è per la Bahrain – Victorious di Antonio Tiberi. L’assenza dell’ultimo minuto di un uomo d’esperienza come Damiano Caruso pesa, in generale mancano i passisti veri e propri nella rosa asiatica che dovrà limitare i danni (e rischierà di perdere comunque diversi secondi dai rivali). Discorso simile per la Lidl-Trek di Giulio Ciccone che però potrà sfruttare un Mads Pedersen, spesso e volentieri performante, e Dan Hoole, vincitore della cronometro al Giro.