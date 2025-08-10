La serie nera di Lorenzo Musetti: la catena di sconfitte dopo il Roland Garros e un infortunio che ha pesato

Lorenzo Musetti è stato eliminato al secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro, dopo l’inortunio rimediato nel corso della semifinale del Roland Garros, in cui ha accusato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro, ha vinto un solo match sui cinque disputati.

L’infortunio rimediato contro lo spagnolo Carlos Alcaraz a Parigi, infatti, ha costretto Musetti a non disputare match sull’erba prima di Wimbledon, torneo dove è uscito al primo turno. La stessa sorte è toccata all’azzurro all’inizio della campagna nordamericana, con la battuta d’arresto all’esordio in quel di Washington.

L’unica vittoria dopo il Roland Garros è arrivata al secondo turno del Masters 1000 di Toronto, dove Musetti è però uscito al terzo turno, poi è arrivata la sconfitta al secondo turno anche a Cincinnati: nel complesso l’azzurro, dopo il Roland Garros, ha racimolato appena 70 punti per il ranking ATP.

PUNTI DI LORENZO MUSETTI DOPO IL ROLAND GARROS

22.06.2026 ATP Tour 500 PENALTY – 0

13.07.2026 Grand Slam Wimbledon R128 10

27.07.2026 ATP Tour 500 Washington R64 0

03.08.2026 ATP Tour Masters 1000 Toronto R32 50

17.08.2026 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R128 10

Totale punti conquistati dopo il Roland Garros: 70