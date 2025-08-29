La reazione di Juan Ayuso alla Vuelta: fuga da lontano e vittoria di tappa. Ma in classifica resta lontano

La settima tappa della Vuelta a España 2025 ha visto la reazione di nervi e di classe di Juan Ayuso. Dopo l’improvviso ed inaspettato crollo nella giornata di ieri, lo spagnolo rinasce e si va a prendere una vittoria dal significato speciale sull’arrivo in salita di Cerler. Huesca La Magia.

Fin dalle prime battute della tappa si era capito che fosse un Ayuso completamente diverso da quello in affanno e in enorme difficoltà di ieri. Uscito praticamente di classifica, lo spagnolo cerca una reazione immediata e decide di attaccare fin dai primi chilometri. Il gruppo lascia fare e così si va poi a creare una bella fuga con dodici corridori, che si sono poi giocati la vittoria. Ayuso ha fatto valere la legge del più forte e si è imposto in solitaria, scacciando via tutti i cattivi pensieri delle ultime ore.

Una reazione sicuramene importante da parte del corridore della UAE Team Emirates, anche se c’è da capire quale sarà il suo ruolo fino al termine della Vuelta. Il distacco in classifica generale rimane decisamente elevato, visto che si trova al venticinquesimo posto a sette minuti da Torstein Træen e a cinque dagli altri uomini che lottano per la maglia rossa.

Da capire se Ayuso deciderà di aiutare Joao Almeida, diventato ovviamente il capitano solitaria della UAE, oppure se sarà ancora un battitore libero, andando magari a caccia di altre vittorie e provando a rientrare in classifica, magari per un piazzamento anche tra i primi cinque. Anche la maglia di miglior scalatore potrebbe diventare un obiettivo per lo spagnolo e certamente nelle prossime tappe si capiranno le reali ambizioni di Ayuso.