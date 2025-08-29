La Rai gioca con i minuti: possibile sovrapposizione tra Italia-Germania di volley e Italia-Georgia di basket

Si preannuncia un sabato 30 agosto particolarmente intenso sul fronte sportivo, con diversi eventi da seguire in prima linea visto che i nostri portacolori saranno impegnati con grandi ambizioni. L’Italia affronterà la Germania agli ottavi di finale dei Mondiali di volley femminile e la Georgia nel secondo incontro della fase a gironi degli Europei di basket maschile: le Campionesse Olimpiche di Parigi scenderanno in campo a Bangkok (Thailandia) alle ore 12.00, mentre gli uomini di Gianmarco Pozzecco saranno impegnati in quel di Limassol (Cipro) a partire dalle ore 14.00.

Dal primo servizio in terra asiatica alla palla a due nel Mediterraneo passeranno un paio di ore. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2, ma c’è il concreto rischio di una sovrapposizione: se le ragazze del CT Julio Velasco dovessero avere bisogno del tie-break per battere le tedesche oppure dovessero dare vita a una battaglia con parziali tirati fino al quarto set ci sarebbe il serio rischio di sforare le ore 14.00. Si potrebbe davvero giocare sul filo dei minuti.

Se davvero la parte conclusiva della partita di pallavolo di volley si dovesse giocare in contemporanea con i primi minuti dell’incontro di pallacanestro, la Rai dovrebbe correre ai ripari sul momento per garantire la diretta televisive di entrambi gli eventi. Va annotato che in quella fascia oraria non sono previste delle dirette su RaiSportHD (in palinsesto è annunciata una sintesi del GP di Capodarco di ciclismo), dunque si potrebbe adottare quel canale in caso di “emergenza”.

CALENDARIO SABATO 30 AGOSTO

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, ottavi di finale) – Italia-Germania (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

14.00 BASKET (Europei) – Italia-Georgia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)