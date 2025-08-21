La pioggia può aiutare Federico Cinà agli US Open? Il punteggio al momento della sospensione

Si disputeranno quest’oggi tutti i 64 match del secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2025 di tennis: nella giornata di ieri gli incontri sono stati sospesi per pioggia dopo circa 45′ dall’inizio e successivamente cancellati e rinviati alla giornata odierna.

L’unico azzurro in quel momento in campo era Federico Cinà, impegnato contro l’argentino Federico Agustin Gomez: il sudamericano aveva vinto il primo set in 27′ con lo score di 6-3, mentre nella seconda frazione l’italiano era in vantaggio per 2-1, ma l’avversario era al servizio con il punteggio sul 15-0 in proprio favore.

Non erano scesi in campo gli altri italiani: nel settore maschile Francesco Passaro contro il messicano Rodrigo Pacheco Mendez, Giulio Zeppieri contro il lusitano Jaime Faria, Matteo Gigante contro il rappresentante di Hong Kong, Coleman Wong, e nel comparto femminile Lucrezia Stefanini contro la canadese Carol Zhao.

QUALIFICAZIONI US OPEN 2025

Secondo turno – Match sospeso ieri per pioggia

Federico Agustin Gomez (Argentina) c. Federico Cinà (Italia) 6-3 1-2 *15-0 sospesa