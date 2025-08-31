La Juventus regola il Genoa, l’Inter crolla con l’Udinese in Serie A

Oggi si sono giocate quattro partite valide per la Serie A di calcio. La Juventus ha infilato il secondo successo di fila espugnando il campo del Genoa per 1-0: uno splendido colpo di testa di Vlahovic su invito di Kostic al 73′ ha permesso ai bianconeri di imporsi in trasferta, sbrogliando la matassa nel quarto d’ora conclusivo di una partita rivelatasi molto complicata da sbloccare.

La Lazio ha travolto il Verona con un perentorio 4-0 e ha così riscattato la sconfitta rimediata settimana scorsa sul campo del Como. I biancocelesti hanno dettato legge di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, indirizzando la contesa già in avvio di incontro: Guendouzi ha portato in vantaggio i padroni di casa al 3′, Zaccagni ha raddoppiato al 10′, Castellanos ha siglato il tris al 41′ e poi Dia ha arrotondato all’82mo minuto.

Pareggio a reti bianche tra Torino e Fiorentina. Tonfo casalingo dell’Inter: i neroazzurri sono passati in vantaggio allo Stadio San Siro grazie alla stoccata di Dumfries su assist di Thuram al 17′, ma poi l’Udinese ha ribaltato la situazione con il rigore trasformato da Davis al 29′ e il gol segnato da Atta al 40′. Al 56′ è stata annullata una rete di Dimarco per fuorigioco.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Genoa-Juventus 0-1

Torino-Fiorentina 0-0

Inter-Udinese 1-2

Lazio-Verona 4-0