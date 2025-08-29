La FIN prende le distanze da Pilato e Tarantino: “Fatti avvenuti fuori dall’attività federale. Valuteremo attentamente”

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state fermate dalla polizia a Singapore al momento dell’imbarco per rientrare in Italia dopo una vacanza. Alcune immagini registrate dalle telecamere di vigilanza mostrerebbero che Chiara Tarantino avrebbe infilato dentro la borsa di Pilato degli oggetti che avrebbe rubato. Dopo l’intervento della Farnesina le atlete si sono potute imbarcare con un permesso speciale.

La Federnuoto ha diffuso un comunicato stampa in merito alla vicenda: “In merito alle notizie diffuse a mezzo stampa riguardanti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto sottolinea che l’episodio a loro ascritto è avvenuto al di fuori delle attività federali, durante un periodo di vacanza“.

La nota prosegue: “I fatti sono stati chiariti dalle atlete con le autorità locali con il supporto dell’ambasciata italiana, già in contatto con la Federazione in relazione ai Campionati Mondiali delle discipline acquatiche svolti a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto scorsi. Stigmatizzando l’accaduto, la Federnuoto si riserva di valutare attentamente la vicenda“.