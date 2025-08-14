Kickboxing: tris di medaglie per l’Italia! Trovalusci oro, Lanzilao argento, Ceci bronzo

La kickboxing ha chiuso il proprio arco narrativo nell’edizione 2025 dei World Games. L’Italia fa incetta di medaglie, portandone a casa una per metallo nelle varie categorie del point fighting. Si completano così tre giorni molto intensi sia per chi ha avuto a che fare col tatami che per chi, invece, si è cimentato sul ring in quota K1.

Federica Trovalusci porta a casa la sua medaglia d’oro nei -50 kg in quello che è un confronto che ha storia solo nella prima ripresa: dall’1-0 si passa al 5-2 della seconda e poi al 10-2 che porta a cedere la turca Aybuke Kilinc. Dopo due titoli mondiali, dunque, arriva l’affermazione anche a questo livello per lei. Terza la slovena Tyra Barada.

Per Gabriele Lanzilao, invece, la medaglia è d’argento: in finale dei -63 kg lo sconfigge l’ungherese Roland Veres, che prende il largo nelle prime due riprese, gestisce nella terza e chiude sul 14-11 in proprio favore. Bronzo al bulgaro Borislav Radulov.

Francesca Ceci riesce a portarsi a casa il bronzo nei -60 kg con la vittoria, mai in discussione, per 13-3 sulla slovacca Michaela Goralczykova. Un bel risultato per la classe 2003 che aveva anche lei conquistato le ultime due edizioni dei Mondiali. Al contrario dei due confronti per l’oro, che si sono svolti nel pomeriggio andante verso sera di Chengdu, in Cina, questo si è svolto poco dopo metà giornata, nella zona delle 15:00 locali, le 9:00 italiane.