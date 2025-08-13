Kickboxing, Lanzilao e Trovalusci in finale ai World Games. Fuori la favorita Francesca Ceci

Saranno due le finali che coinvolgono italiani nella kickboxing ai World Games 2025 che si stanno svolgendo a Chengdu. Domani, rispettivamente alle 18:00 e 18:20, ci sarannodue chance in casa azzurra per aggiungere due medaglie d’oro alla spedizione che si è spinta fino in Cina nella parte dedicata al point fighting.

Federica Trovalusci, in particolare, fa sua la semifinale contro la slovena Tyra Barada per 8-4 nei -50 kg, e per lei ci sarà la turca Aybuke Kilinc, vittoriosa sulla guatemalteca Soledad Aguilar del Carmen per 11-7. Appuntamento alle 18:00 di un giovedì che può recapitare gioie tricolori.

In finale nei -63 kg, ma con un brivido molto più grande, Gabriele Lanzilao, che trova il 12-11 sul bulgaro Borislav Radulov, caratterizzato da un 7-5 ribalta-risultato nella terza e decisiva ripresa. Avrà l’ungherese Roland Veres, vittorioso per 15-15 sul tedesco Roland Viczian. In buona sostanza, un Roland c’è comunque alle 18:20 di domani.

Esce invece sconfitta nei -50 kg Francesca Ceci, superata nel penultimo atto dei -60 kg contro la britannica Evelyn Neyens. In questo caso il punteggio è di 10-12 e frutto del recupero dell’avversaria dopo che la prima ripresa era finita 4-1. Sarà la slovacca Michaela Goralczykova l’avversaria domani alle 9:00, dopo la sua sconfitta con la bulgara Aleksandra Georgieva per 7-12.