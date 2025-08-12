Kelly Doualla rinuncia alla convocazione per la 4×100 ai Mondiali. L’allenatore era stato chiaro sull’argomento

Kelly Doualla non farà parte della spedizione azzurra in Giappone per i Campionati Mondiali 2025 di atletica, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Walter Monti, allenatore della giovane sprinter lombarda, ha infatti comunicato quest’oggi ai vertici della FIDAL la volontà di rinunciare ad una possibile convocazione per la rassegna iridata assoluta.

Come si legge nel comunicato della FIDAL, Monti “ha espresso l’intendimento dell’atleta, della famiglia Doualla e suo personale, al presidente federale Stefano Mei“. Appuntamento rimandato dunque per il debutto di Kelly con la Nazionale maggiore, dopo aver effettuato un salto di qualità impressionante nel corso di questa stagione facendo incetta di medaglie internazionali a livello giovanile.

Va detto che l’allenatore è rimasto coerente con le sue idee: sull’argomento era stato categorico un mese fa in una intervista concessa ad OA Sport TV.

La quindicenne nativa di Pavia ha completato quest’estate due doppiette (100 metri e staffetta) tra lo European Youth Olympic Festival e gli Europei Under 20, conquistando l’oro individuale a Skopje con 11.21 (record continentale U18) e a Tampere con 11.22. Doualla è diventata così la terza azzurra più veloce di sempre dietro a Zaynab Dosso e Manuela Levorato, facendo aumentare le sue quotazioni per un eventuale inserimento nella 4×100 italiana ai Mondiali Senior. Niente Tokyo invece per la primatista nazionale juniores, in attesa di un 2026 con tanti prestigiosi obiettivi all’orizzonte.