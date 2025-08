Karate, tutti gli italiani qualificati per i World Games 2025. Alcuni hanno disputato le Olimpiadi

Giovedì 7 agosto scatteranno i World Games 2025 e tra le discipline presenti non mancherà il karate. Dopo la storica apparizione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, il karate torna ai World Games che si disputeranno a Chengdu (Cina). Gli italiani sono pronti per ben figurare nella manifestazione cinese, con diversi elementi che puntano senza mezzi termini alla medaglia d’oro. Andiamo a conoscere i nostri portacolori.

Iniziamo dal kata. Nella gara individuale maschile sarà in azione Alessio Ghinami. L’atleta appartenente al gruppo sportivo dei Carabinieri vanta già diversi titoli italiani e, soprattutto, nel mese di aprile ha fatto sua la Youth League a La Coruna (Spagna). Il modo migliore per chiudere il percorso giovanile che lo ha visto numero 1 del ranking mondiale degli Under 21 a livello di kata individuale, raggiungendo un punteggio migliore nella storia.

Nel kata femminile, invece, vedremo in azione Terryana D’Onofrio. L’atleta nativa di Marsicovetere (Basilicata) classe 1997, appartenente al gruppo delle Fiamme Oro, ha nel proprio palmares una medaglia di bronzo iridata nella prova a squadre a Madrid 2018, quindi due medaglie d’oro europee a Novi Sad 2018 e Porec 2021 nella gara a squadre, quindi un argento Guadalajara 2019, sempre nella prova a squadre.

Passando al kumitè, nei 50kg donne sarà in pedana Erminia Perfetto (n° 7 del ranking mondiale). La karateka classe 1995 nativa di Napoli vanta nel suo palmares un argento mondiale a Budapest 2023, quindi altri due continentali a Gaziantep 2022 e Erevan 2025, quindi due bronzi a Guadalajara 2023 e Zadar 2024. Inoltre ha vinto un argento agli European Games di Cracovia 2023.

Nei 60 kg uomini, invece, toccherà ad Angelo Crescenzo. Il nativo di Sarno, classe 1993 ha una bacheca davvero invidiabile. Medaglia d’oro ai Mondiali di Madrid 2018 e agli Europei di Guadalajara 2023, quindi doppio argento agli Europei di Novi Sad 2018 e Guadalajara 2019. Inoltre vanta due bronzi ai Giochi Europei di Minsk 2019 e Cracovia 2023.

Nei +68kg donne sarà impegnata Clio Ferracuti. L’atleta classe 1996 in carriera ha vinto: 2 bronzi mondiali a Dubai 2021 (nel kumitè a squadre) e Budapest 2023. Quindi, oltre ad un argento ai Giochi Europei di Cracovia 2023, ha messo nella sua bacheca anche 2 argenti europei (Novi Sad 2018 e Zara 2024, entrambi nel kumitè a squadre), quindi ben 5 bronzi (Guadalajara 2019 e Porec 2021 nel kumitè a squadre, quindi Guadalajara 2023 individuale, più ancora Guadalajara 2023 e Erevan 2025 nel kumitè a squadre).