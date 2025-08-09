Karate
Karate: le medaglie assegnate il 9 ai World Games. Ferracuti, bronzo per l’Italia!
Secondo e ultimo giro di valzer per il karate ai World Games 2025, in corso di svolgimento a Chengdu in Cina. Dopo l’apertura di ieri, ecco come sono andate le cose in questo 9 agosto.
Kumite Donne (-61 kg, -68 kg, +68 kg)
Al femminile l’Italia mette a referto lo splendido bronzo di Clio Ferracuti che nel torneo dei +68 kg perde in semifinale contro la tedesca Johanna Kneer, che poi vincerà l’oro superando nell’ultimo atto la spagnola Maria Torres Garcia (3-0), ma riesce trovare lo sprint giusto per battere grazie a uno Senshu la kazaka Sofya Berultseva (4*-4).
Trionfo cinese nei -61 kg con Gong Li che supera nella finalissima la giapponese Sarara Shimada (5-1), in un quadro completato dal bronzo dell’egiziana Noursin Ali. Marchio svizzero invece nei -68 kg: Elena Norina Quirici supera tutta la concorrenza imponendosi nel match decisivo per 3-0 contro l’azera Iryna Zaretska; terzo gradino del podio per la nipponica Tsubasa Kama.
Kumite Uomini (-75 kg, -84 kg, +84 kg)
Enzo Berthon porta la Francia all’oro nei -75 kg, avendo la meglio sul giapponese Yusei Sakiyama (3-1) con il risultato di 3-1 nella finale; con bronzo appannaggio dell’egiziano Abdalla Abdelaziz.
Il giordano Mohammad Faiq Mohammad Aljafari, numero 2 al mondo, supera il croato Ivan Kvesic (4-0) per andare a prendersi la gloria nei -84 kg, tabellone nel quale il terzo posto se lo aggiudica il rappresentante del Sol Levante Rikito Shimada.
Infine l’acuto ucraino di Ryzvan Talibov: ancora contro un croato, questa volta Andjelo Kvesic, battuto anche lui 4-0. Bronzo all’iraniano Saleh Abazari.
Cala così il sipario sul karate ai World Games 2025 di Chengdu. Ora una pausa per la disciplina prima della ripartenza, con vista sui Mondiali 2025 del Cairo, in programma a fine novembre.