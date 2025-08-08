Karate
Karate: Alessio Ghinami splendido bronzo nel kata maschile
L’Italia del karate apre la sua avventura ai World Games 2025 con una bella medaglia: il bronzo di Alessio Ghinami nel torneo del kata maschile.
Il classe 2002 sale sul terzo gradino del podio al termine di una giornata che l’ha visto protagonista di diversi incontri sino a quello decisivo per esplodere di gioia.
Innanzitutto la vittoria contro lo svedese Anthony Vu, nel primo confronto della Pool B (41.7 a 40.1), poi il duello contro lo slovacco Roma Hrcka, messo a referto con lo score di 41.7 a 39.6, e il ko “indolore” contro il forte giapponese Kakeru Nishiyama, abile nell’imporsi 44.0 a 41.6.
Con due affermazioni e una sconfitta, il passaggio alle semifinali: lo stop contro lo statunitense Ariel Torres Gutierrez, americano capace di far segnare un 43.9 non replicabile dall’azzurro fermatosi a 41.9, poi il colpo di coda vincente nel testa a testa valido per il bronzo con l’egiziano Adam Ellithy, battuto nettamente 43.2 a 41.2 con un’ottima varietà di movimenti e una grande tecnica.
A vincere l’oro nel torneo, infine, è stato proprio il giapponese Kakeru Nishiyama. Per l’asiatico un primo posto davanti allo statunitense Ariel Torres Gutierrez, regolato in una finalissima di grande lignaggio con lo score di 44.4 a 43.6