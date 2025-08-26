Julio Velasco: “Pensare di vincere sempre 3-0 è da presuntuosi, dobbiamo reagire alle difficoltà”

Terza vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali 2025 di volley femminile: le azzurre si sono imposte per 3-1 contro il Belgio, reagendo prontamente alla rimonta confezionata dalle avversarie nel terzo set e chiudendo i conti in maniera brillante. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno così conquistato il primo posto nella Pool B e agli ottavi di finale affronteranno la seconda classificata del gruppo G, ovvero la perdente dello scontro diretto tra Germania e Polonia.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Pensare di vincere tutte le partite 3-0 è un po’ da presuntuosi, l’importante è vincerle le partite anche 3-2 con tie-break da 32-30. Non dobbiamo pensare neanche nel subconscio che tutte le partite vadano lisce e che non si possano e debbano affrontare delle difficoltà ma piuttosto bisogna essere sempre pronti a reagire come fatto nel quarto set”.

Il Guru ha poi proseguito: “Le ragazze sono state molto brave ad entrare bene in campo e a imporre nuovamente il proprio gioco dopo che il Belgio aveva giocato un terzo set praticamente perfetto complice una grande difesa e indovinando colpi molto difficili. Adesso inizia un altro mondiale: andiamo a Bangkok e davanti a noi ci sono potenzialmente quattro partite per arrivare fino in fondo al torneo. Ottavi, quarti, semifinali e finali saranno quattro partite completamente diverse, da dentro o fuori. Domani ci godremo un giorno di pausa per poi iniziare a pensare e lavorare per il nostro percorso a Bangkok”.