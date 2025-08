Ju-Jitsu, tutti gli italiani qualificati per i World Games 2025

Da domenica 10 a martedì 12 agosto si terranno presso il Longquan High School Gymnasium le gare di Ju-Jitsu valevoli per i World Games 2025. L’arte marziale giapponese è stata confermata infatti anche nella dodicesima edizione dei Giochi Mondiali, in cui metterà in palio nel complesso ben 19 titoli tra competizioni femminili, maschili e miste.

La squadra azzurra si presenterà a Chengdu con nove atleti, nel tentativo di ottenere almeno una medaglia e mettersi così definitivamente alle spalle lo zero di Birmingham 2022. Il Ju-Jitsu è composto da tre specialità nell’ambito dei World Games: Duo System (anche con la versione paralimpica), Fighting System e Ne-Waza (focus sul combattimento a terra).

Italia che verrà rappresentata nel Duo da Giada Costa/Sebastiano Amore (Show Open), Elisa Marcantoni/Salah Ben Brahim (Team Open), Giovanni Napoli/Pietro Napoli (Inclusive Self Defense Cognitive, categoria riservata agli atleti con disabilità intellettiva) e nel Fighting da Antonella Farnè (52 kg), Chiara Fiorelli (63 kg) ed Erasmo Pagano (69 kg).