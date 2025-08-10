Ju Jitsu, due bronzi per l’Italia nella prima giornata dei World Games 2025

Si chiude con due medaglie di bronzo per l’Italia la prima giornata del programma del ju jitsu per quanto riguarda i World Games 2025, in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Allo Sichuan Gymnasium oggi sono stati assegnati i primi 7 titoli. Andiamo a scoprire come sono andate le cose.

Nel mixed duo a squadre successo per la coppia thailandese composta da Saengsriruang e Yuennan, medaglia d’argento per gli austriaci Horak/Riegl, mentre il bronzo va ai nostri Ben Brahim e Marcantoni. Quarti i tedeschi Butler/Paszkiewicz.

Nei -62kg maschili medaglia d’oro per l’ucraino Bohdan Mochulskyi che ha la meglio sull’olandese Ecco van der Veer per 17 a 12. Medaglia di bronzo per il kazako Aslan Kanatbek che stende per 50-0 il colombiano Jairo Viviescas.

Nei -69kg maschili centra il successo il kazako Abu-bakir Zhanibek che piega 12 a 9 il francese Farid Ben Alì, mentre il bronzo va al nostro Erasmo Pagano che supera per 8-5 il danese Jasper Kilbak.

Nei -77kg maschili si mette al collo la medaglia d’oro il danese Lucas Andersen che supera per 15 a 11 il kazako Nursultan Duisenkulov, mentre il bronzo va all’olandese Boy Vogelzang che domina 50-0 contro il francese Percy Kunsa.

Nei -52kg Ne-Waza femminili successo per la sud-coreana Ju Im Eon che ha avuto la meglio sulla filippina Jenna Napolis, quindi la medaglia di bronzo va all’israeliana Pnina Aronov che ha piegato 2-0 la tedesca Irina Brodski.

Nei -57kg Ne-Waza femminili vittoria finale per la svedese Astrid Scholin che ha piegato la canadese Felicia Marceau, quindi medaglia di bronzo per la magiara Alexa Toth che piega la rappresentante della Mongolia, Mongoljin Ganbaatar.

Nei -63kg Ne-Waza femminili medaglia d’oro per la sud-coreana Ki Ra Sung che ha demolito per 50 a 0 l’israeliana Meshi Rosenfeld. Centra il bronzo, invece, la francese Stephanie Faure che ha la meglio per 2-0 sulla emiratina Shamma Alkalbani.