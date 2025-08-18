Jonas Vingegaard alla vigilia della Vuelta: “La vittoria è un obiettivo realistico”

Jonas Vingegaard si presenta ai nastri di partenza della Vuelta a España 2025 nel ruolo di favorito principale per il successo nella classifica generale, dopo aver perso a luglio il confronto diretto con Tadej Pogacar arrivando secondo al Tour de France. Il due volte vincitore della Grande Boucle sarà il capitano della Visma-Lease a Bike nella corsa a tappe spagnola che partirà sabato 23 agosto dall’Italia.

“Non vedo l’ora di iniziare questa Vuelta. Dopo il Tour mi sono prima riposato un po’ e poi ho cominciato la preparazione per questo obiettivo principale della mia stagione: nelle ultime settimane ho svolto un ritiro di allenamento individuale, con il supporto della squadra in loco“, le parole del 28enne danese alla vigilia dell’ultimo Grande Giro stagionale.

“Ho ricordi speciali della Vuelta: l’ho corsa la prima volta nel 2020, quando abbiamo vinto con Primoz Roglic. Nel 2023, invece, siamo saliti insieme sul podio finale a Madrid con io secondo dietro a Kuss. Speriamo di poter aggiungere altri ricordi fantastici quest’anno“, aggiunge Vingegaard ripensando alle sue precedenti partecipazioni alla Vuelta.

Come riporta l’Ansa, il leader della Visma-Lease a Bike punta senza mezzi termini alla maglia rossa: “Sono qui per la vittoria finale e, con questa squadra che mi supporta, mi sembra un obiettivo realistico e possibile. Ci sono molte tappe in cui si può fare la differenza, quindi è importante essere pronti fin dall’inizio. Sono pronto e preferirei iniziare subito a correre, fosse per me già da domani“.