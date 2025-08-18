Jasmine Paolini torna a guadagnare posizioni nel ranking WTA: effettuato un sorpasso. E se vincesse la finale a Cincinnati…

Jasmine Paolini ha staccato il pass per la finale del WTA 1000 di Cincinnati e guadagna matematicamente una posizione nel ranking ATP, salendo da quota 3586 a 4116: l’azzurra è già certa di essere ottava a fine torneo, indipendentemente dall’esito dell’ultimo atto.

L’azzurra, infatti, non potrà più essere scavalcata dalla kazaka Elena Rybakina, eliminata in semifinale in Ohio, ma che per superare Paolini avrebbe dovuto vincere il torneo, dato che l’italiana è giunta all’ultimo atto. La sconfitta patita contro Swiatek, invece, spegne le velleità della kazaka.

Paolini, così, avendo raggiunto l’ultimo atto, migliora la propria posizione, scavalcando la statunitense Amanda Anisimova: l’azzurra da domani sarà almeno ottava nel ranking, invece in caso di vittoria del torneo, diventerebbe addirittura settima, superando anche la cinese Zheng Qinwen.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking venerdì 8 agosto: 3586 punti, 9° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 4116 punti, 8° posto (sorpasso sulla statunitense Amanda Anisimova).

Ranking in caso di vittoria in finale: 4466 punti, 7° posto (sorpasso sula cinese Zheng Qinwen).