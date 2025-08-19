Jasmine Paolini sorride: “Settimane straordinarie dopo un periodo difficile”. E l’augurio di Swiatek per gli US Open…

Jasmine Paolini ha lottato nella finale del torneo WTA 1000 di Cincinnati, ma dopo una strenua battaglia inscenata con la fuoriclasse polacca Iga Swiatek si è dovuta inchinare in due set sul cemento statunitense. La toscana si è comunque rilanciata in Ohio dopo un periodo difficile dal punto di vista agonistico, si trova all’ottavo posto del ranking WTA e si proietta con rinnovato entusiasmo verso gli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà il prossimo 24 agosto.

L’azzurra ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro, nelle consuete dichiarazioni rilasciate durante la premiazione: “Sono state due settimane straordinarie, dopo un periodo difficile per me“. Jasmine Paolini ha ringraziato anche Tathiana Garbin, capitano di Billie Jean King Cup, e la Federazione Italiana Tennis e Padel “che mi ha supportato per queste settimane e per tutto l’anno. Sono venuta qui senza coach, ma attraverso la Federazione è con me Federico Gaio“.

Jasmine Paolini ha poi proseguito: “Grazie anche al direttore del torneo, al giudice di sedia e tutti quelli che hanno reso possibile questo torneo, con tante novità quest’anno. La sede rinnovata è spettacolare. Ci siamo divertiti molto con il mio team, abbiamo giocato a calcio-tennis nel campo da pickleball qui: dovrò imparare le regole del pickleball per il prossimo anno“. Da annotare anche l’augurio fatto da Iga Swiatek: “Complimenti per il tuo torneo, speriamo di poter giocare la finale dello US Open”.