Jasmine Paolini soddisfatta dopo la vittoria su Jovic: “Concentrata fino alla fine. Penso giorno per giorno”

Jasmine Paolini avanza al terzo turno degli US Open 2025 e lo fa sconfiggendo in un match tutt’altro che semplice la padrona di casa Iva Jovic. Il punteggio finale parla di 6-3 6-3 per la tennista toscana, ma la statunitense ha dimostrato in diverse parti dell’incontro di poter tenere testa alla nostra portacolori. Ad ogni modo pratica archiviata e ora testa al terzo turno, nel quale Paolini se la vedrà contro la vincente della sfida tra la statunitense Kessler e la ceca Vondrousova.

Al termine del match, disputato sul Louis Armstrong Stadium, Jasmine Paolini ha raccontato le sue sensazioni nel corso della intervista di rito in campo: “Sono contenta di questa vittoria. Sono stata brava a rimanere concentrata fino all’ultimo punto perchè Jovic non voleva mollare di un centimetro. Sapevo benissimo che sarebbe stata un’avversaria ostica. L’avevo già affrontata e nonostante la giovane età sa giocare un tennis davvero eccellente”.

La vincitrice del torneo di Roma prosegue analizzando il suo torneo nel complesso: “Sogni di gloria? Non lo so e non ci penso. Preferisco ragionare giorno per giorno senza andare troppo in là con i ragionamenti. Voglio essere concentrata al 100% incontro dopo incontro”.

Sugli spalti la fedele compagna di doppio Sara Errani: “Non solo è qui a fare il tifo per me ma mi sta aiutando anche molto. A livello tattico è davvero fantastica. Chissà, magari in futuro – sorride – potrebbe diventare la mia allenatrice”.