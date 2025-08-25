Jasmine Paolini s’impone d’esperienza agli US Open: esordio ok contro Destanee Aiava

Prima partita e prima vittoria, nella domenica degli US Open 2025, per Jasmine Paolini. La toscana inaugura la prima domenica del torneo sconfiggendo con il punteggio di 6-2 7-6(4) l’australiana Destanee Aiava, proveniente dalle qualificazioni e da una storia personale che non ha i crismi della facilità. Prossima avversaria, mercoledì, una tra la bielorussa Aliaksandra Sasnovich e l’americana Iva Jovic, una delle novità del circuito.

Primo set che vede Aiava cominciare meglio: qualche incertezza di Paolini le regala il break immediato, restituito però subito in ragione di un paio di errori gratuiti. L’azzurra, a quel punto, inizia a mettere insieme più gioco soprattutto in due modi: partendo aggressiva fin dalla risposta e con un sapiente uso del rovescio. L’australiana per larga misura lotta, ma pian piano deve cedere il set d’apertura, perdendo due volte i propri turni di battuta, aumentando il numero di gratuiti e lasciando il 6-2 alla numero 1 d’Italia.

Il secondo parziale parte (quasi) come il primo, nel senso che Aiava si ritrova di nuovo ad avere un break di vantaggio nelle fasi iniziali, nello specifico nel terzo game in cui c’è un passaggio a vuoto di Paolini in termini di errori. Il controbreak anche in quest’occasione arriva con immediatezza, e a questo punto c’è una serie di game abbastanza lottati in cui sia l’una che l’altra cercano di incidere. Le maggiori occasioni le ha Jasmine, che sul 6-5 0-15 s’inventa uno splendido passante di rovescio in back con palla bassissima che la porta a due punti dal match. Aiava, però, ritrova la prima e si va al tie-break, nel quale i primi punti vedono il servizio quale optional (ed è l’aussie a vincere un altro punto di prima classe sul 3-1 Paolini). Dal 3-4, però, l’italiana accelera, costringe l’avversaria a diversi errori e chiude la pratica.

Nell’ora e 34 minuti di gioco a decidere molto è una rilevante percentuale di prime di Paolini (69%-50% in fatto di punti vinti che ribalta il 63%-66% di prime in campo). 17-29 per Jasmine in fatto di vincenti-errori gratuiti, 17-34 per Aiava. In buona sostanza, oggi bastava rompere il ghiaccio: le partite più complicate arriveranno dopo.