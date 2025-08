Jasmine Paolini può rimanere in top10? I punti da difendere tra Cincinnati e US Open

Jasmine Paolini nel ranking WTA si trova al 9° posto con 3576 punti e dopo l’eliminazione all’esordio nel torneo di categoria 1000 di Toronto è salita a quota 3586, dato che lo scorso anno aveva saltato il WTA 1000 di Montreal per partecipare alle Olimpiadi.

Al momento nel ranking live l’azzurra si trova sempre al 9° posto, ma potrebbe scivolare in 10ma posizione in caso di vittoria del torneo canadese da parte di una tra la kazaka Elena Rybakina e l’ucraina Elina Svitolina: Paolini resterà comunque in top ten, piazzamento che sarà messo in discussione nei prossimi tornei.

Nel 2024 Paolini aveva raggiunto gli ottavi sia a Cincinnati, incassando 120 punti, sia agli US Open, guadagnandone 240: nel complesso l’azzurra scarterà 360 punti nei prossimi due tornei e dovrà migliorare i risultati dello scorso anno per mantenere un piazzamento tra le prime 10 del mondo.

PUNTI DA DIFENDERE DA JASMINE PAOLINI FINO AGLI US OPEN 2025

18.08.2025 WTA 1000 Mandatory WTA 1000 Mandatory Cincinnati R16 120

08.09.2025 Grand Slam US Open R16 240

Totale punti da difendere: 360