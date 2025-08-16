Tennis
Jasmine Paolini non guadagna posizioni a Cincinnati nel ranking e deve guardarsi le spalle da Rybakina: ma se andasse in finale…
Jasmine Paolini prosegue nel proprio cammino a Cincinnati. La toscana ha sconfitto nella nottata nostrana l’americana Coco Gauff (n.2 del ranking) col punteggio di 2-6 6-4 6-3 e in semifinale giocherà contro la russa Veronika Kudermetova. Un risultato importante per le ambizioni anche di classifica di Jasmine, dopo i problemi delle settimane precedenti.
Il riscontro citato non ha delle ripercussioni in graduatoria dal momento che l’azzurra rimane in nona posizione a soli tre punti da Amanda Anisimova (n.8), considerando i 3856 punti acquisiti in totale. Pertanto, per scalare ulteriormente il ranking bisognerà arrivare in finale e ancor di più portarsi a casa il titolo.
Tuttavia, bisognerà prestare attenzione a quello che potrà fare la kazaka Elena Rybakina. Quest’ultima infatti potrebbe condizionare in maniera importante il posizionamento della nostra portacolori. Rybakina, infatti, è nell’altra semifinale a Cincinnati, opposta al n.3 del mondo, Iga Swiatek.
Nel caso in cui Paolini dovesse perdere in semifinale e Rybakina approdare all’atto conclusivo, Jasmine da nona passerebbe in decima posizione. Se la kazaka perdesse contro Swiatek rimarrebbe al nono posto. Nell’eventualità in cui la toscana dovesse raggiungere la finale e Rybakina perdere contro la polacca, diventerebbe n.8 della classifica mondiale. Una serie di incastri rappresentati dallo schema sottostante:
RANKING WTA JASMINE PAOLINI
Ranking venerdì 8 agosto: 3586 punti, 9° posto.
Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3856 punti, 9° posto virtuale (sarà 10ma con Rybakina in finale).
Ranking in caso di passaggio in finale: 4116 punti, 8° posto virtuale (sarà nona con Rybakina vittoriosa).
Ranking in caso di vittoria in finale: 4466 punti, 7° posto.