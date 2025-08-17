Jasmine Paolini irriducibile! Argina Kudermetova e sfiderà Iga Swiatek in finale a Cincinnati

Non solo Jannik Sinner, ma ci sarà anche Jasmine Paolini in un lunedì a fortissime tinte azzurre a Cincinnati. La toscana, infatti, ha brillantemente raggiunto la finale sul cemento americano, scacciando via definitivamente tutti i cattivi pensieri degli ultimi mesi. Una bella e sofferta vittoria quella contro la russa Veronika Kudermetova, sconfitta in tre set set con il punteggio di 6-3 6-7 6 6-3 dopo due ore e venti minuti di gioco.

Si tratta della terza finale in un WTA 1000 della carriera per Paolini e le prime due sono anche state vinte dall’azzurra (Dubai nel 2024 e Roma quest’anno). Ad attendere la toscana ci sarà ora Iga Swiatek, che ha battuto nell’altra semifinale la kazaka Elena Rybakina in due set per 7-5 6-3, centrando così la terza finale della sua stagione dopo quelle sull’erba a Bad Homburg e soprattutto a Wimbledon.

Jasmine è stata molto brava a reagire dopo aver gettato via il secondo set. Una reazione importante per la toscana, che in questi giorni a Cincinnati si è decisamente ritrovata. A Kudermetova non sono bastati 10 ace ed oltre l’80% di punti vinti con la prima (81%), mentre per Paolini ha chiuso con il 74%, ma soprattutto ha tenuto anche un’ottima percentuale con la seconda (65.5%).

Un avvio di partita dove chi serve fa la differenza. Si segue l’andamento dei turni di servizio e addirittura nei primi sette giochi chi risponde non riesce mai a vincere due punti. La svolta arriva improvvisamente nell’ottavo game, con Kudermetova che commette tre errori gratuiti consecutivi e con Paolini che si prende il break a zero. Jasmine non lascia nessuna occasione alla russa ed in ventotto minuti conquista il primo set sul 6-3.

Il secondo set vede Paolini difendere un delicato turno di servizio in apertura ai vantaggi. Nel quinto game la toscana è sotto 40-15, ma Kudermetova ci mette del suo (in mezzo anche un doppio fallo) e Paolini riesce a trovare il break che la porta avanti sul 3-2. Nel momento di chiudere, però, arrivano tutti insieme gli errori che finora l’azzurra aveva evitato. La toscana annulla due palle break, ma sulla terza sbaglia ancora e Kudermetova pareggia clamorosamente. Si arriva al tie-break che viene dominato dalla russa per 7-2, con Paolini che perde un set che sembrava ampiamente nelle sue mani.

Si viaggia sul filo dell’equilibrio all’inizio del terzo set ed il match segue i turni al servizio almeno fino al sesto game. Qui Paolini si procura due palle break e sfrutta subito la prima, con Kudermetova che non controlla il rovescio. La russa ha tre occasioni per il controbreak immediato, ma in ognuna di esse Paolini è bravissima. Jasmine vince un game durissimo e si porta sul 5-2. Questa volta il braccio di Jasmine non trema e nel nono gioco chiude a zero il suo turno di servizio, vincendo 6-3 e staccando il biglietto per la finale di domani.