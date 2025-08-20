Jasmine Paolini: “Felice di aver ritrovato il livello, spero di andare alle Finals di Riad”

Jasmine Paolini si è messa finalmente alle spalle il periodo negativo che l’ha vista uscire di scena prematuramente sia a Wimbledon che a Montreal, raggiungendo la finale al WTA 1000 di Cincinnati 2025 e cedendo solamente alla polacca Iga Swiatek. Sul cemento dell’Ohio l’azzurra ha ritrovato fiducia in vista degli imminenti US Open, con l’obiettivo di volare alle Finals di Riad per il secondo anno consecutivo.

“Credo che la grossa differenza sia stata il servizio. Devo mettere più prime palle e avere una maggiore qualità in quel colpo. Lei ha servito meglio di me e su un campo così veloce i primi colpi sono troppo importanti. Sono state comunque due settimane positive, specialmente dopo l’ultimo periodo. Sono felice di aver ritrovato il livello e spero di tenerlo fino a fine stagione“, le parole della 29enne toscana ai microfoni della WTA dopo la finale a Cincinnati.

“Devo cercare di ritrovare un po’ di percentuale di prime palle ed essere più precisa. Devo essere più consistente e cercare di tenere il livello espresso questa settimana durante tutto il finale di stagione, questo sicuramente è l’obiettivo. Per fare questo dovrò allenarmi bene, riposare, ricaricare le batterie quando ne ho bisogno, andare in campo e provarci ogni giorno“, dichiara Paolini.

Sulle ambizioni per l’ultima parte della stagione 2025: “Sicuramente Riad è un obiettivo difficile. Tante in quella zona del ranking stanno giocando bene, quindi dovrò mantenere questo livello per le prossime settimane per cercare di qualificarmi. Ovviamente lo spero tanto e ci proverò con tutta me stessa“.