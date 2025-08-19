Jannik Sinner scrive sui social: “Mi dispiace avervi deluso, due giorni di riposo e si torna a lavorare”

Non è stata la finale che avrebbe voluto Jannik Sinner a Cincinnati. Il n.1 del mondo si è presentato alla sfida contro lo spagnolo Carlos Alcaraz non al meglio. Un virus influenzale l’ha colpito nelle ore precedenti e la versione di Jannik in campo non è stata all’altezza. Dopo cinque disputati in poco più di 20′, sotto 0-5, l’azzurro ha deciso di ritirarsi e di stringere la mano al proprio avversario.

Per questa ragione, Sinner si è cancellato anche dal torneo di doppio misto degli US Open 2025 che avrebbe dovuto vederlo protagonista quest’oggi a New York. Bisognoso di riposare il pusterese e tempo ce n’è stato per scrivere un messaggio sui proprio canali social per quanto accaduto nelle ultime ore.

“Ieri non mi sentivo benissimo e mi dispiace avervi deluso. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno dato un grande sostegno sul posto e da casa, il vostro supporto significa tutto. Congratulazioni a Carlos Alcaraz e al suo team, state vivendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per il futuro. Ora è il momento di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro“, il post su Instagram del n.1 del mondo.

POST SU INSTAGRAM DI JANNIK SINNER

Rimettersi all’opera in vista degli US Open, il principale obiettivo di Jannik in questa trasferta nordamericana. Cincinnati, per sua stessa ammissione, è stato un modo anche per fare il punto della situazione e capire il suo standard rispetto agli avversari. Una maniera per testarsi prima del grande evento e anche la problematica di salute potrebbe essere utile nella prevenzione e nella gestione delle due settimane del Major statunitense.