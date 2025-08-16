Jannik Sinner salta il doppio misto agli US Open? La compagna dà forfait, situazione in alto mare

Non tutte le ciambelle escono col buco verrebbe da dire. Sono arrivate nella notte italiana delle rinunce importanti al torneo di doppio misto degli US Open, che quest’anno prevede un format completamente nuovo in due giorni, ovvero da martedì 19 a mercoledì 20 agosto. Si parla delle assenze di Paula Badosa, Tommy Paul e di Emma Navarro.

Il forfait di Navarro, in questo senso, ha delle conseguenze sulla partecipazione all’evento di Jannik Sinner, che avrebbe dovuto giocare insieme alla statunitense, ma nei fatti si ritrova senza partner. Curioso il fatto che l’americana sia stata annunciata al WTA500 di Monterrey, in Messico, la prossima settimana.

Il n.1 del mondo, secondo regolamento, ha tempo fino alle ore 14.00 di domenica 17 agosto (ora di New York) per trovare una nuova compagna di doppio e mantenere l’accesso diretto al tabellone, in virtù del ranking combinato. Qualora non riuscisse a farlo, la sua partecipazione nella competizione resterebbe in dubbio, con la possibilità concreta che decida di rinunciare. A onor del vero c’è da dire che se Jannik dovesse raggiungere la finale a Cincinnati, sarebbe costretto a un vero e proprio tour de force visto il termine del torneo lunedì 18 agosto.

In questo modo, il tabellone vedrà Jessica Pegula e Jack Draper fare coppia e, grazie al loro ranking combinato, sono entrati direttamente. I ritiri hanno inoltre favorito l’ingresso diretto di una coppia nostrana, ovvero quella formata da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti.

Il torneo propone diversi doppi con nomi di spicco e anche numerose wild card, con coppie molto attese come Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, Olga Danilovic e Novak Djokovic, Madison Keys e Frances Tiafoe, Taylor Townsend e Ben Shelton, Venus Williams e Reilly Opelka, oltre agli italiani Sara Errani e Andrea Vavassori, che l’anno scorso vinsero il titolo nella formula classica del torneo.