Jannik Sinner ritrova Popyrin dopo 4 anni: perse l’unico precedente

Buona la prima per Jannik Sinner agli US Open 2025. Il numero uno de mondo tornava in campo dopo il ritiro dalla finale di Cincinnati e non ha avuto problemi a superare il ceco Vit Kopriva in tre set comodi set per 6-1 6-1 6-2. Un esordio durato appena un’ora e quaranta minuti di gioco per l’altoatesino, che ha mostrato sicuramente buona sensazioni in campo, qualificandosi per il secondo turno, dove il livello dell’avversario si alza notevolmente.

Sinner, infatti, dovrà vedersela con l’australiano Alexei Popyrin, numero 36 del ranking mondiale e vincitore lo scorso anno del Masters 1000 di Montreal. Una stagione leggermente sottotono quella dell’australiano, che non è riuscito a confermarsi testa di serie nello Slam americano, dopo che nella passata stagione si era spinto fino agli ottavi di finale, battendo anche al terzo turno Novak Djokovic, in quella che è sicuramente la sua vittoria più bella della carriera negli Slam.

Una partita dunque scomoda per il numero uno del mondo, che dovrà ulteriormente alzare il livello dell’attenzione e del tennis giocato. Sinner parte ovviamente con ampissimi favoriti nel pronostico, ma va comunque ricordato che l’unico precedente tra i due è stato vinto proprio dall’australiano. Una sfida giocata, però, ormai quattro anni fa e dunque con uno Jannik decisamente diverso da quello delle ultime due stagioni.

Match che si giocò inoltre sulla terra rossa di Madrid, con l’australiano che si impose con il punteggio di 7-6 6-2, qualificandosi per gli ottavi di finale. Si tratta dunque di un precedente che ha davvero poco da dire in chiave proprio della sfida dei prossimi giorni, con un Sinner attualmente ben focalizzato sulla possibilità di conquistare il suo quinto Slam della carriera.