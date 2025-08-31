Jannik Sinner ritrova lo spettro Alexander Bublik agli US Open: ultimo precedente da brividi e l’estate vincente del kazako

Jannik Sinner doma 5-7 6-4 6-3 6-3 il canadese Denis Shapovalov nel match dei sedicesimi di finale e conquista così l’accesso agli ottavi dello US Open 2025, torneo in cui difende il titolo vinto lo scorso anno in finale contro Taylor Fritz. Nel prossimo turno l’azzurro incrocerà nuovamente sulla propria strada una vecchia conoscenza, Alexander Bublik.

Bublik ha guadagnato l’ingresso nei migliori sedici del torneo grazie al successo in cinque set su Tommy Paul, testa di serie numero 14. Il kazako è certamente avversario insidioso, elemento imprevedibile che, nella giusta giornata, può creare diversi grattacapi anche al numero uno del mondo. La testa di serie numero 23, già virtualmente numero 20 ATP dopo l’ingresso in ottavi, dispone di un gran servizio e colpisce indifferentemente, con grande efficacia, di diritto e di rovescio.

Il giocatore kazako ha vissuto un’estate da protagonista con le vittorie di Halle, Gstaad e Kitzbuehel, successi a cui si aggiunge la vittoria nell’ultimo precedente. Bublik ha vinto infatti il match disputato sull’erba tedesca e concluso con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 a favore del futuro vincitore del titolo. Il bilancio dei confronti diretti sorride però al numero uno del mondo per 4-2.

Sinner saprà certamente fare tesoro degli errori commessi nella partita contro il canadese e lavorerà per mettere a punto gli automatismi che non hanno funzionato nell’ultimo match. La sensazione predominante è però che se il detentore del titolo entra in campo con la giusta concentrazione e riesce ad esprimere il miglior livello del proprio tennis anche per Bublik le speranze si riducono al lumicino.

Aver vinto una partita in cui ha dovuto soffrire, un set di svantaggio e lo 0-3 con palla dello 0-4 nel terzo set, consolida le convinzioni di un fenomeno che sa di essere almeno un paio di spanne sopra a quasi tutti i suoi avversari. Il miglior Sinner lascia dormire sonni tranquilli agli appassionati italiani, in caso contrario la situazione potrebbe complicarsi.