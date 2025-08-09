Jannik Sinner ritrova il suo habitat e non concede scampo a Galan nel debutto a Cincinnati

L’esordio di Jannik Sinner nei Cincinnati Open 2025 di tennis dura un’ora esatta di gioco: tanto basta al numero 1 del mondo per liquidare il qualificato colombiano Daniel Elahi Galan nel secondo turno del torneo di categoria ATP Masters 1000, in cui l’azzurro si impone con un duplice 6-1. Al terzo turno per Sinner ci sarà uno tra l’argentino Sebastián Báez ed il canadese Gabriel Diallo, numero 30 del tabellone.

Nel primo set l’andazzo della partita si capisce fin da subito, con Sinner che piazza un parziale di 21-3 per portarsi sul 5-0. L’azzurro, infatti, tiene a zero il servizio in apertura e poi opera il break ai vantaggi del secondo game. Nell’occasione apre un parziale di 14 punti consecutivi vinti, dalla parità del secondo gioco alla fine del quinto: Sinner tiene a zero i propri turni al servizio ed opera, sempre a zero, un altro break nel quarto game. Il colombiano tiene la battuta nel sesto gioco, poi nel settimo l’azzurro deve cancellare un break point prima di portare a casa la frazione al secondo set point sul punteggio di 6-1 in 27 minuti.

Nella seconda partita il canovaccio è il medesimo, con Sinner che in apertura opera il break a trenta, subito consolidato col 2-0. Nel terzo gioco Galan deve cancellare cinque palle break per evitare lo 0-3, ma Sinner ha un altro passo rispetto al colombiano e gli lascia soltanto le briciole nei restanti quattro giochi. L’azzurro concede al sudamericano un solo punto al servizio e poi opera altri due break a trenta che sanciscono il 6-1 in 33 minuti con cui Sinner approda al terzo turno.

Le statistiche lasciano intuire il dominio dell’azzurro, che vince più del doppio dei punti dell’avversario, con il totale che recita 57-27. Sinner cancella l’unica palla break concessa all’avversario, ed avrebbe potuto chiudere i conti ancor più rapidamente, avendo sfruttato 5 delle 13 occasioni avute a disposizione per strappare la battuta al colombiano. Impressionante il dato con la prima di servizio di Sinner, che lascia un solo punto a Galan, chiudendo col 96% (22/23), che va a sommarsi al 62% con la seconda (8/13), dato inficiato dai 3 doppi falli commessi. I vincenti per Sinner sono 17 a fronte di soli 6 gratuiti.