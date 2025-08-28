Jannik Sinner ritrova Denis Shapovalov dopo quasi 5 anni! C’è un sassolino da togliere…

Occorrerà attendere due giorni per rivedere in campo Jannik Sinner, che si è qualificato per il terzo turno degli US Open 2025 di tennis ed a New York sarà ora chiamato ad affrontare una testa di serie, la numero 27, ovvero il canadese Denis Shapovalov.

L’unico precedente sul circuito maggiore tra i due risale agli Australian Open 2021, un’era geologica fa nel tennis, tanto che il nordamericano era la testa di serie numero 11 e l’azzurro non era compreso tra i 32 giocatori protetti dal seeding, tanto che la sfida si consumò al primo turno.

Ad imporsi, al termine di cinque set molto duri fisicamente, fu Denis Shapovalov, che si impose con lo score di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4, mentre Sinner concluse praticamente sulle gambe, giocando da fermo nelle fasi conclusive. Sono passati più di quattro anni da allora e la musica sabato sarà ben diversa.

PRECEDENTI SINNER-SHAPOVALOV (0-1)

2021 Australian Open Round of 128 Outdoor Hard Denis Shapovalov (11) b. Jannik Sinner 36 63 62 46 64