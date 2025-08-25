Jannik Sinner rifinisce la condizione per l’esordio agli US Open: allenamento con una vecchia conoscenza

Domani, nel secondo match sul campo dell’Arthur Ashe Stadium (inizio programma alle 17.30 italiane), assisteremo all’esordio di Jannik Sinner negli US Open 2025. Il n.1 del ranking affronterà il ceco Vit Kopriva (n.89 del ranking) nel suo primo match a New York e, chiaramente, i favori del pronostico sono dalla sua, in considerazione anche dello status di campione in carica di questo torneo.

Jannik si sta preparando al meglio possibile, dopo quanto è accaduto a Cincinnati. Il ritiro dalla finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz dopo poco più di 20′ non è stato il modo ideale per avvicinarsi al Major. Il pusterese ha cercato di sfruttare un paio di giorni di break per ripartire nei training e avere buone sensazioni.

Stando alle sue esternazioni ai media presenti a Flushing Meadows, il feeling è in crescendo e si è ammesso anche di aver piacere a non giocare immediatamente per avere un po’ di tempo ulteriore nella preparazione. Come dichiarato da Sinner in conferenza stampa, il servizio è il colpo che sta faticando a ritrovare ed è un aspetto nel gioco fondamentale per il rendimento sul cemento.

Quest’oggi, sul campo P1, l’azzurro si allenerà con una sua vecchia conoscenza, ovvero il russo Roman Safiullin. Un colpitore eccelso quest’ultimo, che ha avuto modo di sfidare Jannik più di una volta, come nei quarti di finale di Wimbledon di due danni fa e perdendo in quattro parziali. Attualmente, il livello di Safiullin è sceso rispetto a quel confronto, mentre quello dell’italiano è salito sensibilmente.

L’altoatesino, però, ha bisogno di scambiare con un giocatore che gli permetta di sentire la palla e di avere quella sensazione in vista di domani. I campi, secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, dovrebbero essere un po’ più lenti di Cincinnati e questo potrebbe consentire un po’ a tutti di esprimersi meglio nello scambio. Una situazione che al nostro portacolori non dispiace, ma vedremo poi in partita come saprà adattarsi.