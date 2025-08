Jannik Sinner primo nel ranking UTR! Cos’è questa classifica, la rivalità con Alcaraz e come funziona

Ormai tutti gli appassionati di tennis conoscono il ranking ATP: è la classifica internazionale stilata settimanalmente dall’Associazione Tennisti Professionisti e funziona con il sistema degli scarti. Ogni giocatore ottiene un determinato numero di punti in base ai risultati conseguiti nei vari tornei (ad esempio la vittoria di uno Slam assicura 2000 punti, il successo di un Masters 1000 ne vale 1000) e vengono scartati l’anno successivo, quando si disputa la nuova edizione di quella competizione. Questa graduatoria serve anche per determinare le teste di serie nei vari eventi ed è basilare per la definizione dei tabelloni.

In parallelo, però, esiste anche il ranking UTR, ma non è molto noto al grande pubblico. L’Universal Tennis Rating valuta i tennisti in una scala che va da 1 a 16.5 e adotta un algoritmo che prende in considerazione la forza degli avversari affrontati (battere il numero 1 del mondo o il numero 100 ha un peso diverso, mentre per la scala ATP ha la stessa caratura), l’entità dei punteggi delle singole partite (un successo per 6-0, 6-0 è più rilevante di un’affermazione per 7-6, 7-6, mentre nell’ATP sono identiche), l’importanza dei tornei giocati negli ultimi mesi. Ci si riferisce agli ultimi trenta incontri disputati, l’aggiornamento è quotidiano e non settimanale.

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 12.030 punti e ha un margine importante sullo spagnolo Carlos Alcaraz (8.600) alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati. Il fuoriclasse altoatesino primeggia anche nella UTR con 16.44, molto vicino alla perfezione. L’azzurro precede sempre Alcaraz (16.38), mentre al terzo posto non troviamo il tedesco Alexander Zverev (addirittura nono in questa graduatoria) ma il serbo Novak Djokovic. Lorenzo Musetti occupa la sesta posizione alle spalle del britannico Jack Draper e dello statunitense Taylor Frit, mentre nel ranking ATP è appena uscito dalla top-10.

RANKING UTR (top-10 al 5 agosto 2025)

1. Jannik Sinner (Italia) 16.44

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 16.38

3. Novak Djokovic (Serbia) 16.32

4. Jack Draper (Gran Bretagna) 16.14

5. Taylor Fritz (USA) 16.03

6. Lorenzo Musetti (Italia) 16.03

7. Jiri Lehecka (Cechia) 16.02

8. Alex de Minaur (Australia) 16.01

9. Alexander Zverev (Germania) 16.00

10. Casper Ruud (Norvegia) 15.89