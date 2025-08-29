Jannik Sinner perfezionista: va ad allenarsi dopo la vittoria con Popyrin – VIDEO

Jannik Sinner vince, ma non si accontenta. La vittoria netta contro l’australiano Alexei Popyrin nel secondo turno degli US Open, col punteggio di 6-3 6-2 6-2, non ha del tutto soddisfatto il n.1 del mondo. Se è vero che la risposta ha funzionato più che bene contro un grande servitore come l’aussie, al servizio ci sono state delle incertezze che al n.1 del mondo non sono piaciute.

Si lavora sui dettagli ed è nota l’etica del lavoro maniacale dell’altoatesino, consapevole che se vorrà confermarsi campione a New York bisognerà andare a limare qualunque cosa per massimizzare il risultato. Ed ecco che l’azzurro ha deciso di andare al campo d’allenamento per svolgere un lavoro specifico proprio sulla battuta.

L’arrivo di Jannik nella struttura dedicata ai training è stata anche commentata con fare scherzoso da Alexander Zverev, che rivolgendosi al pusterese gli ha urlato: “Cosa ci fai qui?!“.

VIDEO ZVEREV-SINNER ALLENAMENTO US OPEN 2025

Does anybody knows what this « person » said when Jannik step on the practice court?

Ai microfoni di Sky Sport, Sinner ha poi chiarito il motivo per cui ha voluto allenarsi dopo la sfida contro Popyrin: “A volte vado un po’ fuori tempo col servizio. Io sono uno che vuole capire il perché. Non è solo il lancio di palla, ma anche come uno parte. Ultimamente tendo ad avere il lancio di palla in avanti e quindi vado un po’ fuori ritmo. Sono delle piccole cose anche con l’anca in cui a volte entro troppo poco o troppo presto. Non è un colpo in cui mi sento a mio agio in questo momento, però stiamo cercando di trovare una soluzione. In quest’ultimo allenamento credo che abbiamo trovato qualcosa e nel prossimo training ci lavoreremo sopra“.