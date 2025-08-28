Jannik Sinner non si esalta: “Devo migliorare il servizio. Non sono scaramantico”

Jannik Sinner ha sconfitto in tre set l’australiano Alexei Popyrin nel secondo turno degli US Open 2025 di tennis: l’azzurro si è imposto con un perentorio 6-3 6-2 6-2, maturato in due ore e tre minuti, ed ora affronterà il canadese Denis Shapovalov al terzo turno.

Ai microfoni di SuperTennis HD, Sinner ha detto a caldo: “Sono molto contento di come ho gestito il vantaggio e della vittoria, anche se non ho servito benissimo. Non è facile giocare contro Popyrin al secondo turno. Non ho servito benissimo, ma ho risposto bene e questo mi ha dato comunque una certa sicurezza“.

Gli aspetti da migliorare: “Da fondocampo mi sento bene, anche se posso migliorare ancora qualcosa. Stiamo cercando di cambiare qualche piccolo dettaglio al servizio e qualche volta faccio un po’ di fatica, ma sono molto contento della prestazione“.

Il prosieguo del torneo: “Il tennis sta diventando uno sport sempre più veloce e tattico, e ci stiamo preparando molto bene, questi due match sono andati per il meglio. Al terzo turno contro Shapovalov mi aspetta una partita ostica: ho perso contro di lui in Australia una partita durissima, vediamo come andrà“.