Jannik Sinner non perde tempo e si allena subito a Cincinnati: staff al completo, c’è anche Cahill

Ogni minuto è prezioso. Jannik Sinner non ha voluto perdere troppo tempo e, giunto a Cincinnati sabato 2 agosto, si è messo a lavoro il giorno seguente per sondare i campi in cemento dell’Ohio e dare il via al percorso di avvicinamento per la riconferma del titolo nel Masters1000 americano. Una trasferta negli States fondamentale per la conferma dello status di n.1 per l’azzurro.

Sono 3000 i punti in scadenza per Jannik, ricordando l’affermazione in questo torneo e soprattutto quella agli US Open. Una situazione di cui potrebbe approfittare lo spagnolo Carlos Alcaraz, che invece avrà molte meno “cambiali” in graduatoria. L’altoatesino non starà troppo a guardare alle “proiezioni” del ranking, concentrandosi esclusivamente su quanto dovrà fare in campo.

Nella giornata di ieri, dunque, primi “schioppettate” nel training con il giapponese Yoshihito Nishioka. Il pusterese si è presentato con il suo staff al completo, ovvero il coach Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Umberto Ferrara, di ritorno dopo quanto accaduto con la vicenda “Clostebol”, e il super-coach Darren Cahill, che contrariamente a quanto era stato riportato nelle ore successive al trionfo di Wimbledon ha voluto seguire il proprio “pupillo” nell’impegno americano.

N.1 del mondo apparso di buon umore e molto tranquillo. Dopo aver staccato la spina per qualche giorno, posteriormente ai Championships, concedendosi un po’ di vacanza tra Porto Cervo e le sue montagne, Jannik si è allenato in maniera molto intensa a Montecarlo, rispettando i dettami da “Sergente di ferro” di Ferrara. Le intenzioni sono chiare: portare a cinque gli Slam vinti in carriera e proseguire nell’evoluzione del suo tennis.

