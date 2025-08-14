Jannik Sinner non lascia neanche le briciole ad Auger-Aliassime e approda in semifinale a Cincinnati

Jannik Sinner è in semifinale del Masters 1000 di Cincinnati senza sostanzialmente faticare. Un’ora e 11 minuti bastano al numero 1 del mondo per battere con un sonoro 6-0 6-2 il canadese Felix Auger-Aliassime, e adesso per lui ci sarà uno tra il francese Terence Atmane, autore di un cammino spettacolare dalle qualificazioni, e il danese Holger Rune, che sta vivendo un 2025 di rilancio.

Pronti via, e arriva subito il break di Sinner, che lo incassa con una gran risposta di rovescio che non lascia il tempo di reagire ad Auger-Aliassime. Una volta confermato il vantaggio, arriva un’ulteriore conferma: è di nuovo una risposta di rovescio che va in profondità a mettere in difficoltà il canadese, che non riesce a trovare in nessun modo ritmo. Prova a forzare la prima e non riesce a cavare granché, commette un paio di doppi falli e si ritrova sull’orlo di un 6-0 mai subito contro l’altoatesino. 6-0 di Jannik che, però, arriva lo stesso, proprio perché i doppi falli dell’ex top ten aumentano a dismisura: sono tre in un amen nel gioco che chiude il parziale.

A inizio secondo set accade qualche cosa di inusuale: Sinner che si preoccupa per una caviglia forse meno di quanto si preoccupino tanti lontano da Cincinnati, un piccolo passaggio a vuoto e Auger-Aliassime, dopo aver subito il 6-0, parte con il break di vantaggio, che riesce poi a difendere salvando una palla dell’1-1. Il tempo per risistemarsi, però, e Jannik è già pronto a colpire un’altra volta senz’appello. Ripreso ritmo, piazza il controbreak a zero continuando a togliere fiducia al suo avversario, che non sa più quali soluzioni inventarsi, continua a collezionare doppi falli nel tentativo di togliere aggressività alla risposta dell’italiano e con uno di essi va sotto 4-2. Il numero 1 del mondo non finisce di accelerare neppure sul 5-2, colpendo sempre forte e non dando angoli al canadese. Finisce con un doppio fallo, l’ottavo, ed è 6-0 6-2 in un’ora e 11 minuti.

Il 6-0 messo a segno da Sinner nel primo set è il settimo realizzato contro un facente parte della top 30 in quel momento: prima di Auger-Aliassime sono caduti sul tema Goffin, Isner, de Minaur, Baez, Ruud e Paul. E si muove anche il conto dei confronti diretti tra i due, che ora dice 1-2 togliendo dunque lo zero dalla casella di Jannik. Chiave completa più della prima (78%-48%) la seconda: 10/16 Sinner, 4/20 Auger-Aliassime. Un abisso.