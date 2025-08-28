Jannik Sinner: “Musetti-Cobolli sarà molto interessante. Dovrò stare attento a Shapovalov”

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo nel secondo turno degli US Open 2025 di tennis contro l’australiano Alexei Popyrin: il numero 1 del mondo ha parlato del prossimo avversario, il canadese Denis Shapovalov, del derby Musetti-Cobolli, e della possibilità di imparare guardando altri match.

Sulla possibilità di guardare altri match nel tempo libero: “Credo che anche questo faccia parte del bilanciamento, perché lavoriamo tanto durante il giorno, vieni qua delle ore prima, prepari il fisico, giochi a tennis, poi dopo c’è il trattamento, la sera mi piace vedere il tennis, mi piace guardare, perché lì poi imparo e guardo delle cose, ma ci sono altre volte in cui mi diverto, perché comunque mi piace vedere il tennis, però è anche un po’ il mio lavoro, e quindi guardi, anche quando ti diverti, dalle piccole cose, quindi è un mix“.

Il derby Musetti-Cobolli: “Sarà una partita molto interessante, perché la tensione quando giochi un derby è un po’ diversa. Flavio è cresciuto molto, non è più il giocatore che era un anno fa, ha fatto tanta esperienza, si conoscono molto bene, ci sono tante cose da vedere, ovviamente non voglio dire nulla di più, ma onestamente vedo un giocatore un pochettino più favorito, però è un attimo, bisogna vedere come recupera dopo 5 set. Lorenzo oggi l’ho visto, ha giocato molto molto bene, però dall’altro lato queste partite comunque ti danno confidenza, puoi stare in campo tante ore e vinci la partita, quindi sarà una partita molto molto interessante. Da un punto di vista italiano queste cose le vorrei vedere ai quarti di finale o ancora più avanti, però il tabellone non lo possiamo scegliere“.

Il prossimo avversario sarà il canadese Denis Shapovalov: “E’ un giocatore difficilissimo da affrontare, ha tanto potenziale, serve molto bene, è molto molto talentuoso, dovrò stare attento. Sarà una partita abbastanza tattica, secondo me, fino ad un certo punto, è fondamentale che inizi a servire meglio ora, perché comunque contro un giocatore del genere sarà molto importante. Sicuramente cercherò di avere una buona intensità da fondocampo, di essere solido, ma di spingere in maniera giusta e, ripeto, spero di riuscire a rispondere a più palle possibili, lui serve molto bene, speriamo sia una bella partita“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini