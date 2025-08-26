Jannik Sinner tranquillizza: “Il dito? Solo una vescica. Sono nuovamente in salute”

Parte col piede giusto l’avventura di Jannik Sinner agli US Open 2025. Il n.1 del mondo, campione in carica, ha liquidato in appena 98′ di gioco il ceco Vit Kopriva (n.89 del ranking), imponendosi col punteggio di 6-1 6-1 6-2. Una partita a senso unico in cui la differenza tra i due giocatori è stata palpabile e nella quale Sinner ha fronteggiato appena 2 palle break.

Si tratta della 22ª vittoria di fila in uno Slam sul cemento. Confortante anche la risposta dal punto di vista fisico, visto quanto è accaduto nella finale di Cincinnati. Certo, l’ansioso pubblico è stato attratto dalla fasciatura al dito della mano destra, richiesta a inizio secondo set, ma niente di preoccupante come spiegato dal pusterese.

“È sempre bello tornare qui, è un torneo molto speciale essendo l’ultimo Slam dell’anno. L’atmosfera è fantastica, quindi grazie a tutti per essere venuti e per aver fatto il tifo. Sono contento di essere nuovamente in salute, abbiamo fatto del nostro meglio per essere al top della forma. Sono molto soddisfatto per com’è andata questa partita. Dall’anno scorso ho ricordi fantastici, ma ogni anno è diverso“, ha dichiarato l’azzurro.

“Si cerca di venire qui e iniziare il torneo nel miglior modo possibile, le emozioni di uno Slam sono sempre importanti e sono contento di poter essere tornato qui e di poter competere contro i migliori giocatori al mondo. La mano? Solo una vescica, nulla di preoccupante…“, ha rivelato Sinner.