Jannik Sinner: “Mentalmente era una partita difficile. Ci sono cose in cui posso migliorare”

Jannik Sinner lascia per strada il primo set del torneo ma batte in rimonta Denis Shapovalov per 3-1 e avanza agli ottavi di finale degli US Open 2025, restando in corsa per mantenere la leadership del ranking mondiale. Il numero uno al mondo si è imposto con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3, rischiando di andare addirittura sotto di due break nel terzo set e venendo fuori alla distanza nel momento in cui il canadese è calato dopo un paio d’ore giocate ad altissimo livello.

“Mentalmente sapevo che sarebbe stata una partita difficile, era fondamentale stare lì. Sono riuscito a rispondere meglio dal terzo set in poi, ci sono aree in cui sono felice e altre cose che posso migliorare. Sono comunque globalmente soddisfatto“, le prime parole a caldo dell’azzurro dopo la partita odierna sull’Arthur Ashe ai microfoni di SuperTennis.

“Il box ed il pubblico mi aiutano molto. Sono contento di come ne sono uscito oggi. Durante le partite, poi, provo sempre a parlarmi in modo positivo anche se non sempre magari si vede. Provare a dimenticare le cose negative è importante, e ora ci riesco molto prima di quanto mi succedeva in passato“, spiega il 24enne altoatesino dopo aver raggiunto la seconda settimana per il quinto anno di fila a Flushing Meadows.

“La seconda settimana di uno Slam è diversa dalla prima, esserci arrivato intanto è importante. La prossima partita sarà difficile, comunque vada. Dovrò essere pronto fisicamente. Questo è un posto speciale per me, qui ho giocato il primo main draw in uno Slam, l’anno scorso ho vinto il titolo: è bello giocare qui. Il pubblico è straordinario, giocare nello stadio più grande del mondo per il tennis è un privilegio, ancora di più contro un avversario come Shapovalov“, aggiunge Sinner.