Jannik Sinner lavora sui particolari in allenamento a New York: focus sul servizio prima della sfida contro Popyrin

Jannik Sinner scenderà quest’oggi in campo nel secondo match in programma sul campo dell’Arthur Ashe Stadium di New York per affrontare l’australiano Alexei Popyrin, incontro valido per il secondo turno degli US Open 2025. Dopo l’esordio convincente contro il ceco Vit Kopriva, Sinner è atteso a un confronto impegnativo, con un avversario che su cemento nordamericano si trova a proprio agio.

Una partita difficile perché si presenta nel secondo round, quando la forma non può essere ottimale per un tennista come l’azzurro che punta a essere in condizione nella seconda settimana, specialmente nell’atto conclusivo. Popyrin è dotato di un’ottima combinazione servizio-dritto e l’anno scorso, al terzo turno in questo Major, fu in grado di eliminare il serbo Novak Djokovic.

“Sarà un incontro complicato e dovrò stare attento. In particolare, sarà importante il servizio, perché questo poi mi potrebbe consentire di avere maggior tranquillità in risposta“, ha dichiarato Jannik in conferenza stampa, dopo l’esordio vittorioso nel Major. Per questo ieri, in allenamento, l’azzurro si è particolarmente concentrato nell’esecuzione di questo colpo.

Coi coach Simone Vagnozzi e Darren Cahilli si sono valutati vari aspetti: dal caricamento sulle gambe al lancio di palla. Non si vuol lasciare nulla al caso per essere pronto alla partita di oggi, nella consapevolezza che sarà un match da non sottovalutare. La sfida a distanza contro Carlos Alcaraz tiene banco e le prestazioni “roboanti” dello spagnolo invitano a una risposta del n.1 del mondo.