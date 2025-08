Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si incontrano a Cincinnati: chiacchiere e sorrisi tra i due rivali prima di allenarsi

Era il 13 luglio sul campo centrale di Wimbledon. Era stata questa l’ultima volta in cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incontrati con racchetta e pallina e mano, per contendersi il titolo del torneo più importante della storia del tennis. La vittoria è andata a Sinner, col punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4, “vendicando” l’esito rocambolesco della finale del Roland Garros favorevole allo spagnolo.

I n.1 e 2 del ranking, dunque, si sono ritrovati quest’oggi sui campi d’allenamento a Cincinnati per riprendere la loro sfida per il primato della classifica. Jannik avrà non poche scadenze in questa trasferta americana, visti i 1000 punti per la vittoria in Ohio del 2024 e soprattutto i 2000 per il sigillo agli US Open della stagione passata. Discorso opposto per Carlos che, avendo “cambiali” meno salate, avrà modo di mettere fieno in cascina nella graduatoria.

Un incontro quest’oggi, prima di allenarsi, scambiando chiacchiere e sorrisi, all’insegna della massima serenità. “Che cosa hai fatto in vacanza?“, ha chiesto Carlitos all’altoatesino. La risposta in pieno stile Sinner è stata: “Niente di speciale, tu?“. E Alcaraz ha aggiunto: “Niente di speciale“, con risata annessa. Murciano decisamente ciarliero, descrivendo le sue due settimane a casa sua, insieme ai propri amici.

VIDEO INCONTRO SINNER-ALCARAZ CINCINNATI

See more “Há muito tempo que não te via “ Acho que Carlos Alcaraz e Jannik Sinner se encontram todo dia ️ | CincyTennis IG pic.twitter.com/l5ynx3a1zA — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) August 5, 2025

Poco dopo il pusterese si è dedicato al training. Dopo aver condiviso il campo nei primi due giorni negli States col giapponese Yoshihito Nishioka e lo spagnolo Jaume Munar, il n.1 ATP si è allenato con l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Un tennista che fa della regolarità la sua caratteristica principale, utile anche a Sinner per prendere sempre più dimestichezza coi campi, più lenti a quanto pare rispetto all’anno scorso.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-CARABELLI

See more Daily Jannik Sinner crumbs: practice time pic.twitter.com/8bTu3E9NuD — SandrineKem (@SandrineK92) August 5, 2025