Jannik Sinner conferma la sua presenza nella Six Kings Slam 2025: la locandina del n.1 del mondo fa discutere

Tutto confermato. Jannik Sinner, attraverso i propri canali social, ha confermato la sua presenza nella seconda edizione della Six Kings Slam, il torneo d’esibizione milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita e in programma dal 15 al 18 ottobre a Riyad (Arabia Saudita).

See more For all the tennis lovers The kings are back

The world’s top 6 tennis players clash in #SixKingsSlam

Championship, part of #RiyadhSeason this October #BigTime pic.twitter.com/KdUg2MSYra — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 6, 2025

L’altoatesino (n.1 del mondo) si presenterà da “campione”, avendo vinto l’anno passato in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in un evento particolare che metteva in palio un montepremi mostruoso. Prize-money che, da questo punto di vista, dovrebbe essere riconfermato. Ricordiamo che Jannik ha potuto mettersi in tasca 6 milioni di dollari per la sua affermazione, in un torneo che garantiva solo per la partecipazione ben 1.5 milioni.

Ci sono delle differenze rispetto a quanto accaduto nel 2024. Al posto dello spagnolo Rafael Nadal (ritirato dalle competizioni), del russo Daniil Medvedev e del danese Holger Rune ci saranno il tedesco Alexander Zverev, il britannico Jack Draper e l’americano Taylor Fritz. Questi tennisti si uniranno a coloro che già c’erano, ovvero Sinner, Alcaraz e Novak Djokovic.

A questo proposito, la locandina dedicata all’azzurro fa discutere. Turki Alalshikh, presidente dell’organizzazione, ha postato sui social l’immagine con i sei giocatori stilizzati mentre indossano una corona da re. Al centro ci sono Alcaraz e Djokovic, mentre Sinner è in seconda fila. Sul volto dei protagonisti viene riportato, come una sorta di tatuaggio, il numero di Slam vinti. Molti appassionati hanno fatto notare sui social che sul volto di Jannik sia impresso il numero “5” per i Major conquistati, quando in realtà il pusterese al momento ne ha 4. Dal clan del nostro portacolori sperano che questa “indicazione” sia una sorta di premonizione, volendo fare una battuta.

LOCANDINA N.1 DEL MONDO SIX KINGS SLAM 2025