Jannik Sinner compie gli anni: Atmane gli fa un regalo nel tunnel a tema Pokemon…

Jannik Sinner compie oggi 24 anni, e proverà a rendere ancor più piacevole questo compleanno andando a caccia di un posto in finale al Masters 1000 di Cincinnati 2025. Il numero uno al mondo è impegnato infatti sul cemento dell’Ohio nella semifinale dell’ultimo grande torneo di preparazione dello swing nordamericano verso gli US Open (24 agosto-7 settembre).

Il tennista azzurro, prima di scendere in campo per la partita, ha ricevuto un regalo inatteso proprio dal suo avversario odierno Terence Atmane. Il francese, numero 136 del ranking alla vigilia di questo evento, ha donato infatti a Sinner una carta Pokemon quando si sono incrociati nel tunnel che porta i due giocatori verso il Center Court del Lindner Family Tennis Center di Mason.

Atmane, soprannominato “Il Mago” per la sua abilità nei trucchi di magia con le carte, ha un quoziente intellettivo di 158 e possiede una delle collezioni di carte Pokemon più importanti in Francia. Vedremo come procederà il confronto tra i due in campo, ma Jannik in un modo o nell’altro si ricorderà sicuramente di questa sfida in futuro proprio per questo singolare episodio legato al suo compleanno.