Jannik Sinner apre in scioltezza gli US Open: solo 4 game lasciati a Kopriva

Inizia nel migliore dei modi la difesa del titolo da parte di Jannik Sinner agli US Open 2025 di tennis: nel primo turno del tabellone di singolare maschile, infatti, il campione in carica, nonché numero 1 del seeding e del mondo, asfalta il malcapitato ceco Vit Kopriva, liquidato con il punteggio di 6-1 6-1 6-2 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Per l’azzurro al secondo turno ci sarà il vincitore del match tra l’australiano Alexei Popyrin ed il finlandese Emil Ruusuvuori.

Nel primo set l’azzurro tiene la battuta ai vantaggi in avvio, poi, scrollata la tensione di dosso, opera subito il break a quindici, complice un doppio fallo di Kopriva. Sinner porta poi a dodici i punti consecutivi vinti, volando sul 4-0 con un nuovo strappo a zero. Il numero 1 del mondo va sul 5-0 ed arriva ai vantaggi nel sesto gioco, ma non ha il set point. Il ceco evita lo 0-6, ma la chiusura è di poco rinviata, e giunge sul 6-1 in 31 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurro apre con uno strappo a quindici ed in un amen è già sul 2-0. Kopriva tiene un turno in battuta a zero, ma poi Sinner torna a dettare legge, ed ai vantaggi del quinto game trova un altro break, che vale il 4-1 pesante. Al cambio di campo l’azzurro chiede l’ingresso del fisioterapista per sistemare il cerotto che copre una vescica all’anulare, ma i due convengono di risolvere la questione a fine incontro. Al rientro in campo Sinner è ancora devastante, e con un break a quindici replica il 6-1 in 31 minuti.

Nella terza partita il canovaccio ricalca perfettamente quello visto nei due parziali precedenti: il break di Sinner arriva a quindici nel quarto game. L’azzurro concede le prime ed uniche palle break all’avversario nel settimo game, sul 4-2 15-40, ma ai vantaggi si cava d’impaccio e scappa definitivamente via sul 5-2. A ruota arriva anche il 6-2 in 38 minuti di gioco con cui l’italiano approda al secondo turno a New York.

Le statistiche sottolineano, qualora ce ne fosse bisogno, la netta superiorità di Sinner, che vince 84 punti contro i 47 dell’avversario, al quale annulla le uniche due palle break concesse, sfruttandone invece 7 delle 10 avute a disposizione. L’azzurro mette a segno più vincenti, 17-12, e contiene il numero dei gratuiti, 20-27, inoltre convince con il servizio, con 7 ace a fronte di un solo doppio fallo, vincendo l’83% dei punti sulla prima ed il 54% sulla seconda.