Tennis
Jannik Sinner aggiorna l’elenco: quanti 6-0 e 6-1 ha inflitto in carriera?
Jannik Sinner ha superato quota 100: l’azzurro, al termine del secondo parziale contro il ceco Vit Kopriva, battuto ieri all’esordio a New York nel primo turno degli US Open 2025, ha raggiunto i 101 set vinti per 6-1 in carriera, considerando tutte le competizioni ed i circuiti ufficiali a cui ha preso parte.
Questi 101 set vinti per 6-1 sono distribuiti in 92 match, dei quali 85 vinti e 7 persi: in 9 occasioni, infatti, l’azzurro ha inferto un duplice 6-1 all’interno dello stesso match, ma va sottolineato come questa eventualità si sia verificata per ben 4 volte dal rientro dopo la sospensione.
Da Roma 2025 in poi, infatti, Sinner ha vinto 12 set per 6-1, in 8 match differenti, e nelle ultime 4 occasioni in cui l’azzurro ha vinto un parziale per 6-1, poi ne è arrivato un secondo all’interno dello stesso incontro. Ieri è mancato il 6-0, ma anche questa statistica è migliorata dopo il ritorno dai tre mesi di stop forzato.
In carriera, sempre considerando tutte le competizioni ed i circuiti ufficiali a cui Sinner ha preso parte, sono 25 i set vinti per 6-0, arrivati in 25 match differenti (dunque non c’è mai stato un doppio 6-0), ma va sottolineato come l’azzurro non abbia mai perso un incontro in cui sia riuscito a vincere un set per 6-0.
Anche in questo caso la frequenza con la quale si è verificata questa circostanza è aumentata notevolmente a partire da Roma 2025: dal rientro dopo la sospensione, infatti, sono ben 7 gli incontri in cui Sinner ha inflitto un 6-0 all’avversario di turno.
TUTTI I 6-0 INFERTI DA JANNIK SINNER IN CARRIERA (25 VITTORIE SU 25)
7‑Aug‑2025 Cincinnati Masters Hard QF 1 28 (1)Sinner d. (23)Felix Auger Aliassime [CAN] 6-0 6-2
30‑Jun‑2025 Wimbledon Grass R128 1 95 (1)Sinner d. Luca Nardi [ITA] 6-4 6-3 6-0
26‑May‑2025 Roland Garros Clay QF 1 62 (1)Sinner d. Alexander Bublik [KAZ] 6-1 7-5 6-0
26‑May‑2025 Roland Garros Clay R32 1 34 (1)Sinner d. Jiri Lehecka [CZE] 6-0 6-1 6-2
26‑May‑2025 Roland Garros Clay R64 1 166 (1)Sinner d. (WC)Richard Gasquet [FRA] 6-3 6-0 6-4
7‑May‑2025 Rome Masters Clay SF 1 12 (1)Sinner d. (11)Tommy Paul [USA] 1-6 6-0 6-3
7‑May‑2025 Rome Masters Clay QF 1 7 (1)Sinner d. (6)Casper Ruud [NOR] 6-0 6-1
26‑Aug‑2024 US Open Hard R64 1 49 (1)Sinner d. Alex Michelsen [USA] 6-4 6-0 6-2
22‑Apr‑2024 Madrid Masters Clay R64 2 52 (1)Sinner d. Lorenzo Sonego [ITA] 6-0 6-3
4‑Mar‑2024 Indian Wells Masters Hard R64 3 99 (3)Sinner d. Thanasi Kokkinakis [AUS] 6-3 6-0
15‑Jan‑2024 Australian Open Hard R32 4 29 (4)Sinner d. (26)Sebastian Baez [ARG] 6-0 6-1 6-3
26‑Nov‑2023 Davis Cup Finals F: AUS vs ITA Hard RR 4 12 Sinner d. Alex De Minaur [AUS] 6-3 6-0
27‑Sep‑2023 Beijing Hard R16 7 38 (6)Sinner d. (SE)Yoshihito Nishioka [JPN] 6-2 6-0
10‑Apr‑2023 Monte Carlo Masters Clay R32 8 37 (7)Sinner d. Diego Schwartzman [ARG] 6-0 3-1 RIT.
16‑Jan‑2023 Australian Open Hard R32 16 78 (15)Sinner d. Marton Fucsovics [HUN] 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0
16‑Jan‑2023 Australian Open Hard R128 16 581 (15)Sinner d. Kyle Edmund [GBR] 6-4 6-0 6-2
27‑Nov‑2021 Davis Cup Finals RR: ITA vs COL Hard RR 10 111 Sinner d. Daniel Elahi Galan [COL] 7-5 6-0
26‑Nov‑2021 Davis Cup Finals RR: USA vs ITA Hard RR 10 24 Sinner d. John Isner [USA] 6-2 6-0
28‑Sep‑2020 Roland Garros Clay R128 75 13 Sinner d. (11)David Goffin [BEL] 7-5 6-0 6-3
2‑Mar‑2020 Indian Wells CH Hard R32 71 978 (6)Sinner d. (Q)Sem Verbeek [NED] 6-0 6-1
26‑Aug‑2019 US Open Hard Q3 137 202 (24)Sinner d. Mario Vilella Martinez [ESP] 7-6(1) 6-0
26‑Aug‑2019 US Open Hard Q1 137 240 (24)Sinner d. Matteo Viola [ITA] 6-1 6-0
25‑Mar‑2019 M25 Santa Margherita Di Pula Clay R32 322 Sinner d. (Q)Florent Bax [FRA] 6-7(4) 6-4 6-0
25‑Feb‑2019 M25 Trento Hard QF 324 445 (WC)Sinner d. Antoine Cornut Chauvinc [FRA] 6-0 7-6(6)
28‑May‑2018 Italy F12 Clay R32 1197 1087 Sinner d. Federico Iannaccone [ITA] 6-4 6-0
TUTTI I 6-1 INFERTI DA JANNIK SINNER IN CARRIERA (85 VITTORIE SU 92)
25‑Aug‑2025 US Open Hard R128 1 89 (1)Sinner d. Vit Kopriva [CZE] 6-1 6-1 6-2
7‑Aug‑2025 Cincinnati Masters Hard R64 1 144 (1)Sinner d. (Q)Daniel Elahi Galan [COL] 6-1 6-1
30‑Jun‑2025 Wimbledon Grass R32 1 52 (1)Sinner d. Pedro Martinez [ESP] 6-1 6-3 6-1
30‑Jun‑2025 Wimbledon Grass R64 1 93 (1)Sinner d. Aleksandar Vukic [AUS] 6-1 6-1 6-3
26‑May‑2025 Roland Garros Clay QF 1 62 (1)Sinner d. Alexander Bublik [KAZ] 6-1 7-5 6-0
26‑May‑2025 Roland Garros Clay R16 1 15 (1)Sinner d. (17)Andrey Rublev [RUS] 6-1 6-3 6-4
26‑May‑2025 Roland Garros Clay R32 1 34 (1)Sinner d. Jiri Lehecka [CZE] 6-0 6-1 6-2
7‑May‑2025 Rome Masters Clay QF 1 7 (1)Sinner d. (6)Casper Ruud [NOR] 6-0 6-1
13‑Jan‑2025 Australian Open Hard QF 1 8 (1)Sinner d. (8)Alex De Minaur [AUS] 6-3 6-2 6-1
13‑Jan‑2025 Australian Open Hard R64 1 173 (1)Sinner d. (WC)Tristan Schoolkate [AUS] 4-6 6-4 6-1 6-3
13‑Jan‑2025 Australian Open Hard R128 1 36 (1)Sinner d. Nicolas Jarry [CHI] 7-6(2) 7-6(5) 6-1
21‑Nov‑2024 Davis Cup Finals QF: ITA vs ARG Hard RR 1 27 Sinner d. Sebastian Baez [ARG] 6-2 6-1
11‑Nov‑2024 Tour Finals Hard SF 1 7 (1)Sinner d. (6)Casper Ruud [NOR] 6-1 6-2
2‑Oct‑2024 Shanghai Masters Hard QF 1 5 (1)Sinner d. (5)Daniil Medvedev [RUS] 6-1 6-4
2‑Oct‑2024 Shanghai Masters Hard R64 1 93 (1)Sinner d. Taro Daniel [JPN] 6-1 6-4
26‑Sep‑2024 Beijing Hard R32 1 28 (1)Sinner d. Nicolas Jarry [CHI] 4-6 6-3 6-1
26‑Aug‑2024 US Open Hard QF 1 5 (1)Sinner d. (5)Daniil Medvedev [RUS] 6-2 1-6 6-1 6-4
26‑Aug‑2024 US Open Hard R16 1 14 (1)Sinner d. (14)Tommy Paul [USA] 7-6(3) 7-6(5) 6-1
26‑Aug‑2024 US Open Hard R32 1 87 (1)Sinner d. Christopher Oconnell [AUS] 6-1 6-4 6-2
26‑Aug‑2024 US Open Hard R128 1 140 (1)Sinner d. Mackenzie Mcdonald [USA] 2-6 6-2 6-1 6-2
5‑Aug‑2024 Canada Masters Hard QF 1 8 (5)Andrey Rublev [RUS] d. (1)Sinner 6-3 1-6 6-2
1‑Jul‑2024 Wimbledon Grass R32 1 52 (1)Sinner d. Miomir Kecmanovic [SRB] 6-1 6-4 6-2
27‑May‑2024 Roland Garros Clay R16 2 79 (2)Sinner d. Corentin Moutet [FRA] 2-6 6-3 6-2 6-1
8‑Apr‑2024 Monte Carlo Masters Clay R32 2 27 (2)Sinner d. Sebastian Korda [USA] 6-1 6-2
18‑Mar‑2024 Miami Masters Hard F 3 12 (2)Sinner d. (11)Grigor Dimitrov [BUL] 6-3 6-1
18‑Mar‑2024 Miami Masters Hard SF 3 4 (2)Sinner d. (3)Daniil Medvedev [RUS] 6-1 6-2
18‑Mar‑2024 Miami Masters Hard R32 3 26 (2)Sinner d. (25)Tallon Griekspoor [NED] 5-7 7-5 6-1
4‑Mar‑2024 Indian Wells Masters Hard SF 3 2 (2)Carlos Alcaraz [ESP] d. (3)Sinner 1-6 6-3 6-2
4‑Mar‑2024 Indian Wells Masters Hard R16 3 16 (3)Sinner d. (16)Ben Shelton [USA] 7-6(4) 6-1
15‑Jan‑2024 Australian Open Hard SF 4 1 (4)Sinner d. (1)Novak Djokovic [SRB] 6-1 6-2 6-7(6) 6-3
15‑Jan‑2024 Australian Open Hard R32 4 29 (4)Sinner d. (26)Sebastian Baez [ARG] 6-0 6-1 6-3
23‑Nov‑2023 Davis Cup Finals QF: ITA vs NED Hard RR 4 23 Sinner d. Tallon Griekspoor [NED] 7-6(3) 6-1
13‑Nov‑2023 Tour Finals Hard SF 4 3 (4)Sinner d. (3)Daniil Medvedev [RUS] 6-3 6-7(4) 6-1
30‑Oct‑2023 Paris Masters Hard R32 4 42 (4)Sinner d. Mackenzie Mcdonald [USA] 6-7(6) 7-5 6-1
27‑Sep‑2023 Beijing Hard SF 7 2 (6)Sinner d. (1)Carlos Alcaraz [ESP] 7-6(4) 6-1
28‑Aug‑2023 US Open Hard R128 6 54 (6)Sinner d. Yannick Hanfmann [GER] 6-3 6-1 6-1
7‑Aug‑2023 Canada Masters Hard F 8 18 (7)Sinner d. Alex De Minaur [AUS] 6-4 6-1
3‑Jul‑2023 Wimbledon Grass R64 8 98 (8)Sinner d. Diego Schwartzman [ARG] 7-5 6-1 6-2
29‑May‑2023 Roland Garros Clay R64 9 79 Daniel Altmaier [GER] d. (8)Sinner 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5
29‑May‑2023 Roland Garros Clay R128 9 101 (8)Sinner d. Alexandre Muller [FRA] 6-1 6-4 6-1
8‑May‑2023 Rome Masters Clay R64 8 104 (8)Sinner d. (Q)Thanasi Kokkinakis [AUS] 6-1 6-4
17‑Apr‑2023 Barcelona Clay R16 8 35 (4)Sinner d. (16)Yoshihito Nishioka [JPN] 6-1 4-6 6-3
10‑Apr‑2023 Monte Carlo Masters Clay SF 8 9 (6)Holger Rune [DEN] d. (7)Sinner 1-6 7-5 7-5
10‑Apr‑2023 Monte Carlo Masters Clay R16 8 13 (7)Sinner d. (10)Hubert Hurkacz [POL] 3-6 7-6(6) 6-1
20‑Mar‑2023 Miami Masters Hard QF 11 54 (10)Sinner d. Emil Ruusuvuori [FIN] 6-3 6-1
6‑Mar‑2023 Indian Wells Masters Hard R16 13 100 (11)Sinner d. (PR)Stan Wawrinka [SUI] 6-1 6-4
13‑Feb‑2023 Rotterdam Hard QF 14 130 Sinner d. (PR)Stan Wawrinka [SUI] 6-1 6-3
13‑Feb‑2023 Rotterdam Hard R32 14 48 Sinner d. Benjamin Bonzi [FRA] 6-2 3-6 6-1
16‑Jan‑2023 Australian Open Hard R32 16 78 (15)Sinner d. Marton Fucsovics [HUN] 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0
29‑Aug‑2022 US Open Hard R16 13 73 (11)Sinner d. Ilya Ivashka [BLR] 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3
29‑Aug‑2022 US Open Hard R32 13 69 (11)Sinner d. Brandon Nakashima [USA] 3-6 6-4 6-1 6-2
29‑Aug‑2022 US Open Hard R128 13 93 (11)Sinner d. Daniel Altmaier [GER] 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1
25‑Jul‑2022 Umag Clay F 10 5 (2)Sinner d. (1)Carlos Alcaraz [ESP] 6-7(5) 6-1 6-1
25‑Jul‑2022 Umag Clay SF 10 136 (2)Sinner d. (Q)Franco Agamenone [ITA] 6-1 6-3
27‑Jun‑2022 Wimbledon Grass R16 13 7 (10)Sinner d. (5)Carlos Alcaraz [ESP] 6-1 6-4 6-7(8) 6-3
23‑May‑2022 Roland Garros Clay R16 12 7 (7)Andrey Rublev [RUS] d. (11)Sinner 1-6 6-4 2-0 RIT.
2‑May‑2022 Madrid Masters Clay R32 12 22 (10)Sinner d. Alex De Minaur [AUS] 6-4 6-1
11‑Apr‑2022 Monte Carlo Masters Clay R16 12 8 (9)Sinner d. (5)Andrey Rublev [RUS] 5-7 6-1 6-3
17‑Jan‑2022 Australian Open Hard R32 10 120 (11)Sinner d. (Q)Taro Daniel [JPN] 6-4 1-6 6-3 6-1
17‑Jan‑2022 Australian Open Hard R128 10 140 (11)Sinner d. (LL)Joao Sousa [POR] 6-4 7-5 6-1
3‑Jan‑2022 Atp Cup Hard RR 10 176 Sinner d. Max Purcell [AUS] 6-1 6-3
25‑Oct‑2021 Vienna Hard QF 11 8 (7)Sinner d. (4)Casper Ruud [NOR] 7-5 6-1
2‑Aug‑2021 Washington Hard SF 24 130 (5)Sinner d. (WC)Jenson Brooksby [USA] 7-6(2) 6-1
31‑May‑2021 Roland Garros Clay R32 19 105 (18)Sinner d. Mikael Ymer [SWE] 6-1 7-5 6-3
31‑May‑2021 Roland Garros Clay R64 19 87 (18)Sinner d. Gianluca Mager [ITA] 6-1 7-5 3-6 6-3
31‑May‑2021 Roland Garros Clay R128 19 85 (18)Sinner d. Pierre Hugues Herbert [FRA] 6-1 4-6 6-7(4) 7-5 6-4
8‑Mar‑2021 Marseille Hard R16 34 166 (5)Sinner d. (WC)Hugo Gaston [FRA] 6-4 6-1
9‑Nov‑2020 Sofia Hard QF 44 25 Sinner d. (3)Alex De Minaur [AUS] 6-7(3) 6-4 6-1
19‑Oct‑2020 Cologne 2 Hard R16 46 82 (WC)Sinner d. (Q)Pierre Hugues Herbert [FRA] 6-3 6-1
19‑Oct‑2020 Cologne 2 Hard R32 46 97 (WC)Sinner d. (LL)James Duckworth [AUS] 6-1 6-2
14‑Sep‑2020 Rome Masters Clay R32 81 6 (WC)Sinner d. (3)Stefanos Tsitsipas [GRE] 6-1 6-7(9) 6-2
14‑Sep‑2020 Rome Masters Clay R64 81 24 (WC)Sinner d. Benoit Paire [FRA] 6-2 6-1
2‑Mar‑2020 Indian Wells CH Hard R32 71 978 (6)Sinner d. (Q)Sem Verbeek [NED] 6-0 6-1
17‑Feb‑2020 Marseille Hard R16 68 5 (1)Daniil Medvedev [RUS] d. Sinner 1-6 6-1 6-2
7‑Oct‑2019 Mouilleron-Le-Captif CH Hard QF 127 90 (14)Sinner d. (6)Marius Copil [ROU] 3-6 6-1 6-4
7‑Oct‑2019 Mouilleron-Le-Captif CH Hard R32 127 221 (14)Sinner d. Tristan Lamasine [FRA] 7-5 6-1
26‑Aug‑2019 US Open Hard Q1 137 240 (24)Sinner d. Matteo Viola [ITA] 6-1 6-0
29‑Jul‑2019 Lexington CH Hard QF 194 203 (3)Sinner d. (5)Duck Hee Lee [KOR] 4-6 6-3 6-1
29‑Jul‑2019 Lexington CH Hard R16 194 285 (3)Sinner d. (16)Maxime Cressy [USA] 6-4 6-7(10) 6-1
29‑Jul‑2019 Lexington CH Hard R32 194 (3)Sinner d. (Alt)Alexey Zakharov [RUS] 4-6 6-1 6-3
22‑Jul‑2019 Binghamton CH Hard R16 199 195 (7)Mitchell Krueger [USA] d. (9)Sinner 7-5 1-6 6-3
20‑May‑2019 Lyon Clay Q1 229 147 (WC)Sinner d. (6)Antoine Hoang [FRA] 6-4 5-7 6-1
13‑May‑2019 Rome Masters Clay R64 263 59 (WC)Sinner d. Steve Johnson [USA] 1-6 6-1 7-5
8‑Apr‑2019 Barletta CH Clay R64 316 243 Sinner d. Gian Marco Moroni [ITA] 0-6 6-4 6-1
25‑Mar‑2019 M25 Santa Margherita Di Pula Clay F 322 345 Sinner d. (2)Andrea Pellegrino [ITA] 6-1 6-1
18‑Feb‑2019 Bergamo CH Hard F 546 250 (WC)Sinner d. Roberto Marcora [ITA] 6-3 6-1
18‑Feb‑2019 Bergamo CH Hard R64 546 277 (WC)Sinner d. Lucas Miedler [AUT] 7-6(3) 6-1
11‑Feb‑2019 M25 Aktobe Hard R16 549 546 Sinner d. Artem Dubrivnyy [RUS] 6-1 6-3
22‑Oct‑2018 Tunisia F37 Hard R16 785 812 Sinner d. David Pichler [AUT] 6-1 6-2
8‑Oct‑2018 Ortisei CH Hard R32 870 647 (WC)Sinner d. (WC)Luca Giacomini [ITA] 7-6(4) 6-1
13‑Aug‑2018 Italy F23 Clay R32 1159 1499 Sinner d. (Q)Gianluca Acquaroli [ITA] 6-1 6-2
14‑May‑2018 Italy F10 Clay R32 1480 761 (WC)Sinner d. Jacopo Stefanini [ITA] 6-3 6-1