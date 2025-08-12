Jack Draper determinato: “Sinner e Alcaraz sono i più forti, ma ci sono giocatori come me che vogliono superarli”

Jack Draper ha vissuto settimane non semplici per via di alcuni problemi fisici che ne hanno impedito il rendimento massimale. Dopo aver impressionato nei Masters1000 di Indian Wells (conquista del titolo, battendo in semifinale Carlos Alcaraz) e raggiunto la finale nel 1000 di Madrid, il britannico non è riuscito a raggiungere i traguardi che si era prefissato a livello Slam.

“Ho scoperto di avere un infortunio al braccio, con cui avevo continuato a giocare per un po’. I medici e il mio team mi hanno consigliato di prendermi un po’ di tempo, così ho avuto alcuni giorni liberi, mi sono rilassato e ho distolto la mia mente dal tennis. Poi mi sono sentito davvero motivato a tornare e a dedicarmi a un ottimo programma di allenamento fisico, lavorando sodo per ottenere dei buoni risultati. Sono tornato al mio tennis lentamente per proteggere il braccio, ma queste ultime settimane sono state davvero produttive“, ha spiegato Draper alla LTA.

“Mi è dispiaciuto saltare Toronto e Cincinnati, ma penso sia stato un periodo positivo per riflettere su alcune cose e migliorare. Non vedo l’ora di partecipare allo US Open, mi sento bene sia dal punto di vista personale che tennistico. Mi sento rigenerato, motivato e non vedo l’ora di tornare in campo“, ha sottolineato.

Lo rivedremo in azione agli US Open, dove l’anno scorsi raggiunse le semifinali (sconfitto da Jannik Sinner). Nell’intervista, il tennista del Regno Unito ha parlato anche del pusterese e di Carlos Alcaraz: “Loro sono i due migliori giocatori al mondo in questo momento, giocano un tennis che è molto bello da vedere, è elettrizzante. Non hanno punti deboli nel loro gioco, sono molto costanti e potenti. Mentalmente, entrambi hanno già molta esperienza sui grandi palcoscenici e sono entrambi giocatori completi. Detto questo, possono ancora migliorare, quindi è davvero emozionante stare al loro fianco. Sono loro a indicare la via, ma ci sono giocatori come me che vogliono superare il loro livello e faranno di tutto per arrivare dove sono loro. Non vedo l’ora di affrontarli molte altre volte in futuro“.