Italian Softball Series: Bollate vince una gara-5 incredibile e conquista il titolo! Forlì battuta

Bollate si concede il bis. La MFK dopo una gara-5 ed una serie incredibile ha infatti vinto le Italian Softball Series 2025, difendendo lo scudetto già cucito al petto nella scorsa stagione (il quindicesimo della propria storia). Responso pazzesco quello arrivato sul campo lombardo, maturato grazie ad una rimonta eccezionale concretizzat al penultimo inning.

L’inizio è infatti subito in salita per le padrone di casa che, già alla prima ripresa, subiscono il 2-0 da parte delle romagnole, complice un furicampo da due punti siglato da Gasparotto. Dopo un secondo turno terminato con un nulla di fatto, Bollate dimostra di essere in partita accorciando le distanze nel terzo, con una base su ball di Eguchi e il relativo timbro di Longhi.

Ma la Italposa c’è, e non ha intenzione di cedere. Al quarto round non a caso torna nuovamente sul +2, affidandosi ai sigilli di Laghi e Moreland. Spalle al muro, la MFK deve reagire. E lo fa con oculata calma. Al quinto infatti un sacrificio di Eguchi ed un singolo di Slaba portano il match sul 4-3, preludio di un vero e proprio capolavoro marchiato successivamente.

Al sesto infatti un homer di Torre regala alle beniamine di casa il pareggio. A mettere la ciliegina sulla torta ci penserà invece un singolo al centro di Cecchetti, capace di portare a punto Longhi e Modrego Lopez per il sorpasso definitivo, dopo aver tenuto botta nell’ultimo attacco. E’ festa a Bollate, per una trionfo meritato, anche per quanto visto durante la stagione regolare.