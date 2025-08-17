Softball
Italian Softball Series: ancora pareggio tra Bollate e Forlì. Lo scudetto si decide in gara-5
Si va alla bella. La scoppiettante serie dedicata alle Italian Softball Series, ovvero le Finali della Serie A1 2025, si deciderà in gara-5. Nella giornata odierna infatti Bollate e Forlì, già ferme sull’1-1, hanno vinto una partita per parte, portando adesso il parziale sul 2-2 in vista di un ultimo atto che si preannuncia scoppiettante.
Nello specifico la MFK si è imposta in gara-3 per 3-1, complice l’ottimo impatto dei lanci di Bigatton ed un fuoricampo decisivo di Irene Costa con cui ha siglato tre punti fondamentali per indirizzare la disputa.
Spalle al muro, la compagine romagnola non si è però scomposta, buttando il cuore oltre l’ostacolo e imponendosi con margine sulle avversarie, come dimostra il risultato finale di 9-2 in gara-4, maturato soprattutto grazie alla lodevole prestazione in pedana di Comar.
L’imperdibile gara-5 si disputerà domani, domenica 17 agosto, alle ore 11:00 ad Ospiate di Bollate.