Italia, test importante contro il Belgio: Herbots guida le avversarie delle azzurre nel terzo match del Mondiale

La sfida tra Italia e Belgio rappresenta il vero snodo del girone: entrambe le formazioni hanno già in tasca la qualificazione alla seconda fase, ma da questo incontro dipenderà l’incrocio con Germania e Polonia negli ottavi. Le azzurre partono con i favori del pronostico, forti del loro peso tecnico e della tradizione favorevole, ma il Belgio è squadra capace di impensierire anche avversarie più quotate e potrebbe approfittare di eventuali cali di tensione della squadra di Julio Velasco.

Per l’Italia questa gara arriva al momento giusto: dopo le nette affermazioni contro Slovacchia e Cuba, è l’occasione per alzare il livello in vista delle sfide a eliminazione diretta. Servirà grande attenzione e continuità, perché di fronte ci sarà una formazione esperta, guidata dalla fuoriclasse Britt Herbots e da atlete come Lemmens e Van Avermaet, abituate a palcoscenici internazionali. Velasco sembra orientato a confermare il sestetto titolare, senza particolari esperimenti, proprio per dare continuità al percorso e testare la squadra in un contesto più probante.

Il Belgio, affidato a Kris Vansnick e al vice Andrea Panzeri, conosciuto in Italia per la sua lunga esperienza nei club, è una realtà ormai consolidata tra le outsider del volley europeo e mondiale. Non sempre compatta, ma in grado di accendersi grazie al talento della sua stella Herbots, può creare più di un grattacapo se affrontata con superficialità.

I precedenti, però, sono tutti dalla parte delle azzurre: il netto 3-0 di Apeldoorn in VNL è l’ultimo segnale di una superiorità storica testimoniata anche dal bilancio complessivo di 35 vittorie italiane a fronte di soli 5 successi belgi. Un dato che alimenta l’ottimismo, ma che non deve far abbassare la guardia in un match che si annuncia comunque intenso.

L’alzatrice titolare della formazione belga è Elise Van Sas, 28 anni appena compiuti, in forza dallo scorso anno all’Asterix Beveren in paria. La riserva è Lara Nagels, 27 anni, dalla passata stagione con la maglia del VfB Suhl LOTTO Thüringen nel campionato tedesco. L’opposta titolare è Pauline Martin, punto di forza dell’Allianz MTV Stuttgart dallo scorso anno e spesso avversaria delle squadre italiane in Coppa ma conosciuta in Italia soprattutto per aver vestito la maglia di Milano tre stagioni fa. La riserva è la giovanissima Liese Verhelst, 18 anni ancora da compiere e trasferitasi in estate dal Topsportschool Vilvoorde al VC Oudegem sempre in Belgio.

In banda giocano la capitana Britt Herbots, classe 1999, in Italia dal 2018 e trasferitasi in estate da Scandicci a Novara e Tea Radovic, passata nell’ultima sessione di mercato dal Darta Bevo Roeselare al Capital at work BÀO Tchalou Volley, sempre nella massima serie belga, In panchina c’è Nel Demeyer, 24 anni, del VC Oudegem.

Le centrali titolari sono Silke Van Avermaet, al secondo anno a Busto Arsizio, 26 anni e il nuovo acquisto della Bartoccini – Mc Restauri Perugia, ex Dresdner SC 1898, Nathalie Lemmens, 30 anni. In panchina ci sono Britt Fransen, 26 anni, dell’Asterix Beveren, e il nuovo acquisto della Bartoccini – Mc Restauri Perugia, ex Dresdner SC 1898 e Anna Koulberg, 20 anni, che si è trasferita in estate dal Potsdam all’Allianz Stuttgart. I liberi sono Britt Rampelberg, 25 anni, in forza alla squadra francese del Pays d’Aix Venelles, e Noor Debouck, bandiera dell’Asterix Beveren, classe 2005